احتفال ابنة الحضري في أول ظهور عقب أزمة مشاجرتها: «يارب بابا يفضل في ضهري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة لقطات مصورة تجمعها بوالدها احتفالًا بعيد ميلاده.

وظهرت ابنة الحضري، في صورة تجمعها بوالدها، وصورة أخرى مع والدها وشقيقتها قائلة: «كل سنة وأنت طيب، يا أحلى وأطيب أب، ربنا يخليك لينا، وتفضل في ضهرنا يارب، وميحرمنيش منك ابدًا».

وعلى الفور، أعاد عصام الحضري، «الاستوري» الخاص بابنته عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام».

أزمة ابنة عصام الحضري

وكانت شدوى الحضري، تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب مشاجرتها مع أحد أفراد الأمن بمدينة الشيخ زايد، وبدأت الأزمة عندما رفض حارس الأمن الخاص بالكومباوند، ركن السيارات الخاصة بـ ابنة عصام الحضري وصديقيها، ليتصاعد الأمر إلى هذا الحد، التي تواصل النيابة على إثرها تحقيقاتها عقب تبادل الاتهامات بين الطرفين.

محامي ابنة الحضري ينفي إصابتها

قال المستشار أشرف عبد العزيز، محامي شدوى ابنة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إن شدوى الحضري، لم تتعرض لأي إصابة في المشاجرة الأخيرة بمنطقة الشيخ زايد، مؤكدًا أن الصور المنتشرة لها وهي تتلقى العلاج في المستشفى إثر حالتها الصحية المتدهورة «قديمة».

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «MBC مصر»، أنّ ابنة حارس المرمى، لا ترتبط بأي علاقة بأطراف النزاع، وكانت موجودة في الصيدلية بالمصادفة وقت نشوب الأزمة، لكن سيارتها فقط هي التي موجودة بجوار مكان المشاجرة بين شابين وموظف الأمن.