الامارات | "صاحب قلب الخنزير" مرتكب جريمة طعن ومحكوم بالسجن 10 أعوام !

شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحب قلب الخنزير" مرتكب جريمة طعن ومحكوم بالسجن 10 أعوام ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجّرت امرأة تدعى لزلي شوميكر؛ معلومات خطيرة عن ديفيد بينيت (57 عاما)؛ الذي خضع لأول عملية في العالم لزراعة قلب خنزير في جسم إنسان.

وقالت "لزلي"، إن صاحب قلب الخنزير، أُدين بطعن شقيقها مرات عدة، والذي رحل في عام 2007 بعدما عانى على مدار عقدين من مشكلات طبية بسبب حادث الطعن.

وأضافت شوميكر أن "ديفيد بينيت"؛ لم يكن يستحق أن يستفيد من العملية الجراحية الفريدة، لكن الفريق الذي أجرى العملية قال إن سجل المريض الجنائي لا يمكن أن يعتمد أساساً لتقييم أحقيته في العلاج.

وأُدين بينيت بالاعتداء وحيازة أداة حادة وحُكم عليه بالسجن عشرة أعوام، حسب موقع "سبق" السعودي.

وقالت لزلي؛ إن أحداً لم يتحدث إليها بخصوص العملية الجراحية التي خضع لها بينيت؛ وعلمت بالأمر من ابنتها التي أرسلت إليها رسالة نصية تقول فيها "ماما، هذا هو الرجل الذي طعن العم إد"، وبعدها قرأت القصة، وشعرت بالغضب لأنه حصل على قلب.

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