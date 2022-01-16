لتقوية المناعة.. أفضل خضروات الشتاء التي يجب أن تأكلها بانتظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في الشتاء يرغب عديد الأشخاص في الاستمتاع بوجبة ساخنة من الطعام أثناء الجلوس في جو دافئ، خاصة إذا كان الطعام غنيا بالعناصر الغذائية ويمكن أن يساعدك على مقاومة الطقس البارد.

إليك أفضل خضروات الشتاء التي يجب أن تأكلها بانتظام وفقا لموقع timesofindia.

- الخضروات الجذرية:

يجب تناول الخضروات الجذرية مثل البنجر والجزر واللفت، فهي تساعد الجسم على مواجهة البرد، نظراً لاحتوائها على الفيتامينات.

- السبانخ:

رغم أن السبانخ ليست غنية جدا بالسعرات الحرارية لكنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية الصحية وجزء لا بأس به من البوتاسيوم والكالسيوم.

كما تحتوي السبانخ على الكاروتينات المهمة جدا لبشرة الجلد أيام فصل الشتاء القاسية.

- الجزر:

لا تخلو العديد من الأطباق والمأكولات من الجزر لثرائه بالعناصر والمواد الغذائية الهامة.

ويحتوي الجزر على طليعة الفيتامين (A)، المؤثر المباشر على العين، كما أنه غني جدا بالبيتاكاروتين الذي يحافظ على الأغشية المخاطية والجلد بصحة جيدة.

- القرنبيط:

يعتبر القرنبيط من الخضروات المفيدة في فصل الشتاء وذلك لإحتوائه على أملاح معدنية وفيتامينات، كما أنه غني بالمركبات العضوية مثل الجلاكوسينولات والفلافونويد، وهي مركبات مضادة للأكسدة ولها العديد من الفوائد الصحية.

- البروكلي:

الخضروات هي أفضل الأطعمة التي تقوي مناعة الجسم طوال فصل الشتاء، والبروكلي خاصةً حيث يحتوي كل منهم على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يقوي المناعة.

- الفجل:

الفجل يمكن تناوله خلال فصل الشتاء، غني بالمغنيسيوم والكالسيوم والنحاس، ومن المعروف أن الخضار يساعد الناس في علاج مشاكل الجهاز الهضمي.

- الفاصوليا الخضراء:

وجبة رائعة ومن الخضروات الشهية المفضلة، مليئة بالألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على تحسين صحة القلب، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وبسبب محتواها العالي من الليكتين يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وجعله يعمل بسلاسة، كما أنها غنية بفيتامين K ، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على صحة العظام، وتقليل خطر الإصابة بالكسور، كما أنه غنية بالحديد وتساعد على علاج فقر الدم، وتجنب الإرهاق والشعور بالدوار، وغنية بالألياف الغذائية التي تعزز من الشعور بالشبع والامتلاء، ما يساهم في إنقاص الوزن.