3 مشروبات تزيد من خطر إصابتك بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

السرطان هو النتيجة النهائية للتكاثر غير المنضبط للخلايا التي تنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وتتضمن حماية النفس من المرض الالتزام بمجموعة من القواعد الغذائية التي قد تشمل تجنب أو تقليل من ثلاث أنواع من المشروبات وفقًا لموقع express.

وفي دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، تم التحقيق في استهلاك المشروبات السكرية وخطر الإصابة بالسرطان، فتم تعريف المشروبات السكرية على أنها مشروبات تحتوي على أكثر من خمسة في المائة من السكر، والتي تشمل عصائر الفاكهة التي لا تحتوي على سكر مضاف.

هدفت الدراسة إلى تقييم الارتباط بين استهلاك المشروبات السكرية بما في ذلك المشروبات المحلاة بالسكر وعصائر الفاكهة بنسبة 100 في المائة والمشروبات المحلاة الصناعية وخطر الإصابة بالسرطان.

ووجدت الدراسة أن استهلاك المشروبات السكرية ارتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بالسرطان بشكل عام وسرطان الثدي، مشيرة إلى أنه "في هذه الدراسة الاستباقية الكبيرة، ارتبط استهلاك المشروبات المحلاة بشكل إيجابي بخطر الإصابة بالسرطان وسرطان الثدي بشكل عام".

كما ارتبطت عصائر الفاكهة بنسبة 100 في المائة بشكل إيجابي بخطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، وتشير هذه النتائج إلى أن المشروبات السكرية، التي يتم استهلاكها على نطاق واسع في الدول الغربية، قد تمثل عامل خطر قابل للتعديل للوقاية من السرطان."

حللت دراسة أخرى أجراها مجلس السرطان في فيكتوريا وجامعة ملبورن أكثر من 35000 شخص على مدى 12 عامًا طوروا 3283 حالة من السرطانات المرتبطة بالسمنة بما في ذلك الكبد والمبيض والبنكرياس والمرارة.

قال البروفيسور أليسون هودج، من قسم وبائيات السرطان والاستخبارات في مجلس السرطان: "لقد فوجئنا بأن زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان لم تكن مدفوعة بالكامل بالسمنة".

وتابع: "على الرغم من أن هذه السرطانات كانت مرتبطة بشكل عام بالسمنة، إلا أن بحثنا وجد أن هذا الخطر موجود لجميع المشاركين، بغض النظر عن حجمهم".

وأفاد بأنه حتى الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن لديهم مخاطر متزايدة إذا كانوا يشربون المشروبات الغازية بانتظام، ولم يكن هذا هو الحال مع أولئك الذين شربوا المشروبات الغازية الدايت، مما يشير إلى أن السكر هو المساهم الرئيسي.

وشدد على أنه من المهم أن يعرف الناس أن جميع المشروبات، سواء مع السكر أو بدونه، آمنة للاستهلاك كجزء من نظام غذائي متوازن، مشيرًا إلى أن الأطعمة الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان تشمل ما يلي:

-اللحوم المصنعة

-الأطعمة المطبوخة أكثر من اللازم

-الأطعمة المقلية

-المضافات الغذائية

-مبيدات حشرية.