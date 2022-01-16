أسباب ظهور "السيلوليت".. ونصائح مهمة للتخلص من علامات التمدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الكثير من الناس يقضون ساعات في الصالات الرياضية ويمارسون التمارين لشد المناطق المترهلة في جسمهم والتخلص من "السيلوليت" في منطقة الورك والفخذين، ولكن لا توجد نتيجة ويكون الأمر محبط جداً، فما السبب وراء ذلك؟

نعرض لكم في السطور التالية أسباب ظهورها، وذلك وفقا لما ذكر طبيب الجلدية الأمريكي الدكتور بيرج خلال قناته التوعوية عبر "يوتيوب"

ما أسبابها؟

الأمر لا يقتصر على الدهون الموجودة في الجسم، ولكن قد ترجع إلى أمرين:

1- مشكلة في الغدد اللمفاوية

تكون مشكلة في الغدد اللمفاوية، وذلك جراء حدوث قصور في تصريف اللمف أي العقد التي تكون خارج الدورة الدموية.

فهناك عقد تتراكم على طول الرقبة من أجل جهاز المناعة وتوجد أيضاً في البطن وعلى الفخذين، ويمكن لهذه العقد أن تتسبب في كثير من الالتهاب والألم عندما تضغط على مكان وجودها، لذلك في كثير من النساء اللواتي يعانين من ركود في منطقة اللمف يصبح شكلها أشبه بسائل المحتبس المتدلي.

ما الذي يسبب قصور في الغدد اللمفاوية؟

تكمن المشكلة هنا في عدم كفاية الجسم من وجود البوتاسيوم، لذلك يحدث قصور في هذه الغدة مما يسبب السليوليت، حيث يحتاج جسم الإنسان إلى 4700 ملغ من البوتاسيوم يومياً، أي ما يعادل أكل 12 موزة وهذا طبعاً غير مقبول، لذلك يجب أكل الكثير من الخضروات.

ويحتاج الجسم من 7 إلى 10 أكواب من الخضار يومياً حتى يستطيع المساعدة في التخلص منها.

كما نصح الطبيب "بيرج" بعصير يجعلك تحصل على أكبر فايدة ممكنة من البوتاسيوم وقدّم طريقة تحضرية على النحو التالي:

نضع لفت وسبانخ وبنجر في الخلاط للخلط فقط وليس العصر، وبعد ذلك نضع القليل من التوت أو الفراولة والأفوكادو، وخلطها مع الماء، وتناول كوب منها يوميا مقسمة نصف في الصباح والآخر في الليل.

وبجانب هذا نحاول أيضاً أن نزيد من نسبة البوتاسيوم في النظام الغذائي فإذا كانت المشكلة هي احتباس الماء اللمفاوي فستتخلصون من السيلوليت إذا اتبعتم هذه الخطوات.

2- غدد التوتر

أما السبب الآخر لتكوين السيلوليت فهو عند بلوغ الأربعين أو الخمسين من العمر، أي عند الاقتراب من سن اليأس، فالغدة الكظرية وهي الغدد الصغيرة التي تقع أعلى الكلية، تسمى غدد التوتر وهي العضو البديل عن المبيضين.

ففي عمر 52 أو حتى قبله يتوقف المبيضان عن العمل وإفراز البويضات وبما أن الغدة الكظرية تفرز نفس الهرمونات تبدأ بمضاعفة عملها وتدعم المبيض، وإذا كان المبيضان منهكان بسبب سن البلوغ سيؤدي ذلك إلى اكتساب الوزن الزائد بشكل كبير.

وبعض ذلك يحدث ما يسمى بالضمور هو عبارة عن قلة في كتلة الجسم العضلية فتنحل العضلات، ويكون من الصعب حينئذ إعادة شدها وبذلك يحدث السيلوليت وهذا بسبب عدم تناولكم للبروتين الكامل أو ممارسة التمارين.

الحل هنا يكمن في تقوية الغدة الكظرية بإيجاد ما يستهدفها ويقويها ويحسنها، وجزء من هذا هو النوم الجيد وممارسة التمارين الرياضية والالتزام بنظام غذائي يدعم الغدة.

في النهاية يوضح الطبيب الأمريكي، أن هذان هما السببين الرئيسيين لتشكيل السيلوليت، فبدلا من محاولتكم لإحراق دهون الورك ومحاولة معالجة السيلوليت بإجراء التجميل، فيجب أن نركز أولاً في علاج الغدة الكظرية هذا سيسهل علينا أكثر مما نتخيل.