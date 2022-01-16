الامارات | يسبب الحصى وارتفاع الضغط .. تحذير من طعام نتناوله كل يوم على الإفطار

شكرا لقرائتكم خبر عن يسبب الحصى وارتفاع الضغط .. تحذير من طعام نتناوله كل يوم على الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت بعض الدراسات الحديثة من الافراط في تناول الجبن بشكل يومي وخصوصا بعض انواع الجبن التي تعد الاخطر في العالم.

وقال أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي أن الجبن أكثر الوجبات التي يعشقها الملايين، فهي مشبعة في جميع الأوقات، ولكن لا ينبغي تناولها يوميًا، نظرًا لأنها تتسبب في الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم وتعمل على تجميع الحصوات على الكلى، وذلك يحسب ما نشره موقع «سبوتنيك».

واضاف إندريه أن معظم انواع الجبنة تحتوي على نسبة عالية من الملح ما يهدد صحة الجسم، والحد الأقصى لتناول الجبنة هو 100 إلى 150 جرامًا، حيث ان الجبن يحتوي على سعرات حرارية كثيرة، ودهون ضارة وكوليسترول ضار.

ويحذر الاطباء من ضرورة عدم تناول انواع الجبن التي تحتوي على زيت النخيل، لانها قد تسبب الأصابة بالعديد من الامراض، منها الاصابة بالسرطان وامراض القلب وتصلب الشرايين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news