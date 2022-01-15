تسخين "العيش البايت" هل يسبب السرطان؟.. رئيس لجنة صحة الغذاء تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

الكثير يلجأ لحيلة إعادة تسخين الخبز البلدي مرة أخرى ليصبح مذاقه وكأنه طازجا، وتوضح الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه لا مانع من إعادة التسخين إذا كان "خبز بايت" لكن لم ينمُ عليه فطريات أو يتعرض للفساد؛ وذلك لأن سموم الفطريات لا تتأثر بالحرارة.

وتوضح رئيس لجنة الغذاء عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، الطريقة الصحية لتسخين الخبز:

- تفريز وتجميد الخبز لا يجعله مسرطنًا، إنما طريقة التسخين هي الأساس.

- تسخين الخبز على نار مباشرة والتي تسمى "العيش المقمر" لها أضرار صحية خاصة مع احتراق أطراف الخبز، أو تغير لونه وتحوله للون البني، حيث يتشبع الخبز بغازات سامة كالميثان وثاني أكسيد الكبريت، وأيضا تتكون مادة الإكريلاميد الضارة.

جميع ما سبق يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي كقرح المعدة، وأيضا مع الوقت يؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي، والذي يتسبب في الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة، والتأثير على الكبد ويصبح مثل هذا الخبز من مسببات السرطان.

وتوضح "زكي" الطريقة المثلى لتسخين الخبز:

- إخراج الخبز من الفريزر وانتظار ذوبان الثلج حتى لا يتشرب الخبز ماء كريستالات الثلج المنصهرة أثناء تسخينه، وأيضا حتى لا يستغرق الخبز وقتًا طويلًا لتسخينه.

- وضعه في الفرن

- أو تسخينه على عين البوتاجاز بعد وضع طاسة أو صينية لحمايته من اللهب المباشر.

يمكنك أيضًا وضع الخبز على مصفاة أو صينية فوق حلة بها ماء يغلي وتسخينه على البخار.

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