هل تأكل البصل الأخضر مع طبق الفول؟.. له 5 تأثيرات على جسمك لا تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
ربما تكون واحدًا من عشاق تناول البصل الأخضر مع طبق الفول في الصباح، أو مع بعض الأكلات الأخرى، لكن هل سألت يومًا عن فوائد تناوله؟
فيما يلي 5 فوائد مذهلة للبصل الأخضر التي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، كما ذكر موقع "food.ndtv".
1- انخفاض مستوى السكر في الدم:
يلعب الكبريت الموجود في البصل الأخضر دورًا رئيسيًا في خفض مستوى الجلوكوز في الدم، وبالتالي انخفاض مستوى السكر في الدم.
2- يساعد على الهضم:
يساهم في تسهيل وتحسين عملية الهضم؛ نظرًا لاحتوائه على الألياف الغذائية، لذا يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي.
3- يحافظ على الرؤية الجيدة:
يحتوي البصل الأخضر على الكاروتينات، ما يساعد في الحفاظ على الرؤية صحية وسليمة، كما أنه غني بفيتامين "أ" الذي يمنع فقدان البصر.
4- الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا:
نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، فهو دواء ممتاز لمحاربة الفيروسات والأنفلونزا، كما أنه يساعد في تقليل المخاط الزائد ومحاربة برد الشتاء الذي غالبا ما يجعلك تشعر بالتعاسة.
5-السرطان:
يعتبر البصل الأخضر مصدرًا ممتازًا للكبريت، فضلا عن احتوائه على مركبات مثل كبريتيد الأليل والفلافونويد التي تساعد في الوقاية من الإصابة بالسرطان وتحارب الإنزيمات التي تنتج الخلايا السرطانية.
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