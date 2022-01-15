«بسمة» ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني.. مهددة بصور خاصة وعقد زواج مفبرك «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تمض سوى أسابيع قليلة على واقعة الفتاة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، إلا وظهرت ضحية أخرى تدعى «بسمة هلال» من ذات المركز وهو كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، تتعرض لنوع آخر من الابتزاز الإلكتروني على يد مجهولين، وهو ما سبب لها العديد من الأزمات وسط أهل قريتها، وكشفت تفاصيله خلال بث مباشر مع «الوطن».

تفاصيل تعرض الضحية «بسمة» للابتزاز

وخلال حديثها لـ«الوطن»، كشفت الضحية «بسمة» البالغة من العمر 23 عامًا، مطلقة وأم لابنة واحدة، أنها فوجئت خلال الآونة الأخيرة بنشر عدد من صورها الخاصة بها داخل منزلها، عبر عدد من الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعد سرقة هاتفها المحمول بأيام من واقعة الابتزاز.

وقالت الفتاة العشرينية، إنها تعرضت لسرقة هاتفها المحمول، وما إن مرت أيام قليلة، حتى فوجئت بنشر صور خاصة لها كانت متواجدة على الهاتف، إلى جانب عقد زواج عرفي مفبرك لها، وكذلك إيصالات أمانة مفبركة بقيمة 150 ألف جنيه: «بلاقي صوري على صفحات ناس بأسماء مختلفة، وعقد جواز مفبرك إني أنا بتجوز عرفي، وإني عليا إيصالات أمانة بـ150 ألف جنيه».

اكتشاف الفتاة لانتشار صورها على «فيس بوك»

بعد منتصف ليل أحد الأيام الماضية، اكتشفت الضحية بسمة هلال، نشر صورها الخاصة على إحدى الصفحات بموقع «فيس بوك» للمرة الأولى، حيث كانت الساعة في تمام الواحدة صباحًا، «عرفت الموضوع كانت الساعة واحدة بليل فضلت طول الليل مش عارفة أنام، وأول ما جه الصبح قولت لوالدتي وخالتي، وأبويا مكنش يعرف حاجة عن الموضوع ده».

وعلى نقيض ما افتقدته ضحية الابتزاز السابقة بسنت خالد من دعم أسرتها، لاقت الأخرى بسمة هلال دعمًا كبيرًا من أسرتها خاصة والديها وخالتها، «هما عارفني وعارفين مربيني إزاي بس هما متضايقين».

خالة ضحية الابتزاز: بنتنا متربية كويس

فيما كشفت خالة الفتاة العشرينية خلال حديثها مع «الوطن»، أنهم يقدمون الدعم والمساندة اللازمين لها، متابعة: «قولتلها مايهمكيش أي حاجة احنا عارفينك واحنا اللي مربيينك، هي متربية كويس، بس الناس مابترحمش».

تحرير محاضر بالواقعة

وأوضحت بسنت هلال أنها حررت عددًا من المحاضر ضد المجهولين الذين يقومون بابتزازها على موقع «فيس بوك»، «معرفش هما مين وكل ما نحاول نوصل لحد فيهم يعملنا بلوك».