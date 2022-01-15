وفقا للأبراج.. الوقت المناسب لحفلات الزفاف في 2022 واحذر هذه الأشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع حلول العام الجديد يأتي وقت اتخاذ قرارات جديدة في حياتنا، ومن بينها تحديد موعد حفلات الزفاف.

وإذ كنت ممن يهتمون بعلم الأبراج والفلك ففي التقرير التالي يستعرض لكم "الخليج 365"، الوقت المناسب لحفلات الزفاف في عام 2022، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

أفضل شهور الزواج عام 2022:

وبحسب توقعات الأبراج فإن أفضل وقت للزواج في عام 2022 يكون بين شهري يناير ويوليو.

الأشهر التي يجب تجنب الزواج فيها:

من 10 يوليو إلى 4 نوفمبر ينصح بعدم إقامة حفلات الزفاف في هذه الفترة، نظرا لأن هذه الفترة هي وقت تغيير الفصول ويستهدف الطقس المتغير بسهولة جهاز المناعة والهضم، ما يجعلنا عرضة للعدوى والمرض، وهذا يشير منطقياً إلى سبب وجوب تجنب الاحتفالات في هذه الفترة الزمنية.

مواعيد مناسبة لأعياد الزواج:

22 ، 23 ، 24 يناير.

5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 18 ، 19 فبراير.

15 ، 16 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 أبريل.

2 ، 3 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 26 ، 27 ، 31 مايو.

1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 17 ، 23 ، 24 يوينو.

4، 7 يوليو.

2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 9 ، 14 ديسمبر .

اقرأ أيضا