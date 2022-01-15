نشرة الموضة| فنانة تظهر بإطلالة جريئة.. ويسرا ملكة بالأحمر الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم يوميًا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الألبوم التالي:

- درة بإطلالة شتوية:

نشرت الفنانة درة مجموعة صور لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، إذ ظهرت بجاكيت قصير باللون الأبيض، مع بنطلون أسود.

وحرصت على ترك شعرها منسدلًا على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفوشيا وقبعة رصاصي.

- سمية الخشاب بإطلالة ناعمة:

وأطلت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت سمية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود اللامع، ويتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

ونسقت مع الإطلالة حذاء طويل باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

- دينا تتألق بصيحة الفرو:

تألقت الراقصة الاستعراضية دينا بإطلالة شتوية، شاركت بها جمهورها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت دينا بجاكيت باللون الأخضر بصيحة الفرو، ونسقت معه بنطلون وحذاء طويل أسود، ومكياج ناعم.

- بوسي بإطلالة كاجوال:

وأطلت الفنانة بوسي بإطلالة كاجوال، مرتدية توب باللون الأسود، منسقة أسفله بنطلون جينز فاتح، وحذاء باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

- يسرا تتألق بالأحمر:

بينما تألقت الفنانة يسرا بإطلالة ناعمة شاركت بها جمهورها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت يسرا مرتدية فستان باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، ويتميز بوجود قفازات بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

دليك لاختيار الملابس المناسبة لهذا الطقس

- عليك ارتداء الجواكيت، بجانب مظهرها الأنيق فهي تمثل أفضل حماية لكي في الأجواء الممطرة.

- ارتداء البوت المخصص للمطر ليحميك من المياه المتراكمة على الأرض بسبب الأمطار الكثيفة.

- من الأفضل ارتداء الأحذية الجلدية بدلا من الشمواه، فالجلد يتم تنظيفه بسهولة، ويمكنك أيضا ارتداء الأحذية المطاطية أو البلاستيك.

- يجب عليك اختيار كارديجان من الصوف الخفيف بأكمام طويلة.

- تجنبي اعتماد القطع الطويلة من الأسفل مثل البناطيل بقصة طويلة خاصة في الأجواء الممطرة.

لمشاهدة المزيد عن إطلالات النجمات وأخر صيحات الموضة.. اضغط هنا