بتدخل الحمام كتير في الشتاء؟.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عند قدوم فصل الشتاء والشعور بالبرد، يلاحظ الكثير من الأشخاص زيادة الرغبة في الذهاب إلى الحمام كثيرًا، ولكن لا يستطيع تفسير ذلك.. فما السبب؟ هذا ما يكشفه موقع "timesofindia".

لماذا تتبول أكثر في الشتاء؟

تحدث هذه الظاهرة لكثير من الأشخاص كرد فعل نفسي يسمى "إدرار البول الناجم عن البرد"، حيث يدفعك البرد للتبول أكثر، وهذا لأن أجسامنا معتادة على درجات حرارة تتراوح بين 36-37 درجة مئوية.

ولكن خلال فصل الشتاء تجعلك درجات الحرارة الباردة ترتجف وتجبر الأوعية الدموية على الانقباض، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في الأعضاء وزيادة الضغط.

ويتدفق الدم هذا إلى جميع الأعضاء الحيوية بما في ذلك الكلى وهذه العملية تسمى تضيق الأوعية، وبالتالي تضطر كليتك إلى القيام بالكثير من العمل، وتصفية المزيد من النفايات أكثر من المعتاد، وهذا بدوره يجعلك تذهب إلى الحمام بشكل متكرر.

بالإضافة إلى أن المثانة الممتلئة هي طريقة أخرى يفقد بها جسمك الحرارة، لذا فإن التبول على الفور يساعد في الحفاظ على دفء قلبك، ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على أعصابك المتصلة بالمثانة، وهو أمر يحدث أيضًا عندما يعاني الجسم من الإجهاد.

وبالمقارنة مع متلازمة الشتاء، يميل بعض الأشخاص إلى التبول بشكل أقل خلال فصل الصيف، حيث يمكن أن تتمدد الأوعية الدموية وتقلل من التبول.

ووفقًا للأطباء يمكن أن يكون الذهاب إلى الحمام كثيرا أيضًا علامة على انخفاض درجة حرارة الجسم، وإذا كان مصحوبًا بعلامات منبهة أخرى (مثل الارتجاف الشديد، وصعوبة التنفس، وضعف النبض)، يجب استشارة الطبيب فورا في أسرع وقت ممكن.

وتعتبر الطريقة الوحيدة الممكنة لتقليل الذهاب المتكرر إلى الحمام وإدرار البول هي الحفاظ على الدفء بشكل طبيعي عن طريق الانخراط في النشاط البدني والتغلب على الخمول.

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