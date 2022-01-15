الامارات | خبير طبي يكشف عن منتجات مميتة للرجال.. كونوا أكثر حذرًا

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طبي يكشف عن منتجات مميتة للرجال.. كونوا أكثر حذرًا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الطبيب والاختصاصي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن المنتجات المميتة للرجال، وذلك في حال تناولها بشكل مستمر وبكميات كبيرة.

وقال مياسنيكوف خلال مقابلة على "قناة روسيا 1" إن "الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد يكون لديه تأثير سلبي على صحة الرجال"، مشيرا إلى أن هناك العديد من التقارير والأبحاث العلمية التي تتحدث عن مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب اللبن.

وأوضح الطبيب، قائلا: "اليوم لم يدحض أحد هذه الحجج، مما يعطي الرجال سببًا ليكونوا أكثر حذرًا ولا يستهلكون أكثر من 300 مل من مشروبات الألبان يوميًا".

وتابع الطبيب قائلا: "زيادة كمية الكالسيوم التي تدخل الجسم مع الحليب ومنتجات الألبان تؤدي إلى انخفاض فيتامين د"، مضيفا أن انخفاض مستويات "فيتامين د" يحدث من أجل تجنب حدوث فرط كالسيوم الدم ، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان البروستات.

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