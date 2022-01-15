كورونا اليوم: هذا ما يفعله أوميكرون لجسمك.. وكيف تفرق بين الإنفلونزا وكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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كيف تفرق إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا وليس كوفيد

بينما يبدو أن فيروس سارس- كوف-2، هو الأكثر فتكًا من بين جميع فيروسات الجهاز التنفسي، فهل يجب علينا تقويض مخاطر الإنفلونزا وتجاهل المضاعفات التي يمكن أن تحدث؟ دعونا نكتشف ذلك، وفقا لموقع timesofindia.

4 اختلافات متعلقة بالأعراض بين الإنفلونزا وكورونا:

عندما يتعلق الأمر بالاختلافات بين فيروس كورونا والإنفلونزا، هناك أربع نقاط رئيسية.

- ضيق التنفس شائع في حالة الإصابة بفيروس كوفيد-19 ولكن ليس الإنفلونزا.

- على عكس فيروس كورونا، فإن فقدان حاسة الشم أو التذوق نادر جدًا مع الإنفلونزا.

- يكون الصداع أقل انتشارًا بين مرضى كوفيد-19، لكنه من الأعراض التقليدية للإنفلونزا.

- الشعور بالغثيان أو الغثيان أكثر شيوعًا مع COVID وأقل من الإنفلونزا.

الأعراض الشائعة

في حين أن كليهما من أمراض الجهاز التنفسي، إلا أن لديهما العديد من الأعراض الشائعة والمتنوعة التي يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وهناك بعض الأعراض الشائعة لـCOVID-19 والإنفلونزا.

- حمى

- سيلان الأنف

- إعياء

- فقدان حاسة الشم

- التهاب الحلق

- ازدحام، اكتظاظ، احتقان

ألم في الصدر وضيق في التنفس

هل يساعد أوميكرون المتعافون على تحقيق مناعة طويلة ضد كورونا؟

بالنظر إلى أن متغير كوفيد الجديد "أوميكرون" أخف نسبيًا من متغير دلتا، حتى لو كان شديد العدوى، يزعم بعض الخبراء أنه قد يسبب في تكوين مناعة طبيعية طويلة المدى، وفقا لموقع timesofindia.

هل المتغير الخفيف شديد العدوى يعني مناعة واسعة النطاق؟

أثبت متغير أوميكرون أنه معتدل حتى الآن، مع وجود القليل من الحاجة إلى الاستشفاء والعناية المركزة أو عدم وجودهما، يعتقد الخبراء أنه يمكن أن يوفر مناعة واسعة النطاق، دون الحاجة إلى دفع ثمن باهظ مقابل ذلك.

في بداية ظهوره، قال كبار خبراء الأمراض المعدية إن متغير أوميكرون الخاص بـ كوفيد "لا يمكن إيقافه تقريبًا" وسيؤثر في النهاية على عدد كبير من السكان، حتى مع الجرعات المنشطة، كما زعم الخبراء أن المتغير يمكن أن يوفر مناعة طبيعية لعدد كبير من السكان وأنه يمكن أيضًا أن يدفع COVID-19 للخروج من مرحلة الوباء، حتى أن البعض قال إن اتخاذ التدابير الاحترازية لن يؤدي إلا إلى ظهور متغير فائق، مع تقييد إمكانية انتشار المناعة، ومع ذلك، فقد دعا الكثيرون إلى هذه الادعاءات قائلين إن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر مرتفعة للغاية.

مركز "جاماليا": تجارب اللقاحات السريرية للأطفال من سن 6 سنوات تبدأ قريبا

قال رئيس مركز "جاماليا" للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا للأطفال من سن 6 إلى 11 عاما، ستبدأ في المستقبل القريب.

وأضاف ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لقد وقعت على وثائق تعاقد حول الموضوع، مع الشركات التي ستجري الدراسات والتجارب. وهي ستبدأ قريبا"، في 29 نوفمبر 2021، أفاد جينسبورغ بأنه تم تقديم إلى وزارة الصحة الروسية كل الوثائق الضرورية لبدء الدراسات والتجارب، ووفقا له، ستستغرق الإجراءات حوالي ثلاثة أشهر. في 6 ديسمبر، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الدراسات ستبدأ في أوائل عام 2022، وفقا لروسيا اليوم.