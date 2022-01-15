في شهر برج الجدي.. مميزاته وعيوبه وهكذا تتعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتقد البعض أن الصفات الشخصية قد تتأثر بالأبراج الفلكية، ولأننا في شهر برج الجدى، نستعرض مميزات وعيوب برج الجدي، وفقاً لما ذكره موقعي cosmopolitan وastrology .

- مميزات برج الجدي:

الانضباط

يتسم مولود الجدي بالانضباط ويعمل بجدية والتزام، ويحترم القوانين والقواعد ولا يخالفها، ما يجعله قياديا مميزا.

الاقتصاد

يعتبر مولود الجدي شخصا اقتصاديا، يستطيع تحقيق نتائج رائعة في عمله بأقل جهد وتكاليف ممكنة، بسبب قدرته الفائقة على التخطيط والتنظيم.

الإخلاص

عندما يتخذ من أي شخص صديقا له يكون مخلصا ووفياً بشدة، ويسعى للمساعدة إذا احتاجه أحدهم.

الطموح

يمتلك مولود الجدي الطموح والتطلع للمستقبل، فهو يبذل قصارى جهده للوصول إلى النجاح، وتحقيق أهدافه وأحلامه.

الصبر والحذر

من أهم سمات مولود الجدي الصبر والحذر الشديدين عند القيام بعمل شيء، أو إنجاز مهمة معينة، أو اتخاذ قرار، أو عند بناء علاقاته مع الآخرين.

الرومانسية

يتميز مولود الجدي بشخصية رومانسية وعاطفية، ويبحث عن الاستقرار في علاقته مع شريك حياته.

- عيوب برج الجدي:

النرجسية

يتسم مولود الجدي بالشخصية النرجسية، فهو يحب نفسه بدرجة كبيرة جداً لدرجة قد تصل إلى الغرور في بعض الأحيان.

تقلب المزاج

يشهد مزاج مولود الجدي تقلبا دائما، كما أن حالته النفسية تتغير بين لحظة وأخرى، وقد لا يستطيع أحيانا التمييز بين وقت الجد والمرح.

التشاؤم

يعاني مولود برج الجدي من نظرة التشاؤم لما يحدث حوله وعدم التفاؤل أو التفكير بإيجابية، فيرى الجانب السلبي فقط من الأحداث التي يمر بها في حياته.

الاستقلالية والانطوائية

يحب مولود الجدي الاستقلالية والانطوائية، ولا يمانع إن بقي في مكان واحد مدة طويلة، كما أنه يفضل الابتعاد عن الآخرين.

العناد

إحدى الصفات السلبية لمولود الجدي، تتمثل في العناد، حيث إنه يصر على رأيه ويتمسك بأفكاره حتى لو كانت خاطئة.

- كيف تتعامل مع مواليد برج الجدي

وفقا لموقع "horoscopes"، إليك عدة طرق تساعدك على التعامل مع مواليد برج الجدي:

- مولود برج الجدي عقلاني وعملي يميل إلى العمل أكثر من الرومانسية، لذلك يجب عليك فهم تطلعاته العملية.

- يتسم بالشخصية الجادة، لذا يرغب أن يرى من يتعامل معه شخصيته جادة تطمح للوصول إلى أعلى المناصب في العمل أو الحياة الشخصية.

- مولود الجدي يحب الشخص الذي يمتلك شخصية قيادية وثقة عالية بنفسه.

- يفضل مولود الجدي، منحه مساحته الشخصية، حيث يميل إلى البحث دائما عن وقت لنفسه، وقضائه في التفكير وتقييم علاقته مع من حوله.

- يحب رجل الجدي المرأة التي لديها طموح شديد وإرادة قوية على مواجهة ضغوطات وصعوبات الحياة، و يبتعد عن المرأة صاحبة الشخصية النكدية.

- يتميز مولود الجدي بأنه كتوم جدا، لذا يجب تجنب توجيه الكثير من الأسئلة إليه، لأن هذا يزعجه.

- يتميز مولود الجدي بأنه خجول لا يستطيع التعبير عما بداخله ومشاعره.

يحب مولود الجدي النظر إلى المستقبل ويأمل في تكوين أسرة يومًا ما، لذلك يجب عليك عدم التلاعب بمشاعره والإخلاص دائما في حبك له.

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