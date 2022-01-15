30 مليون جنيه.. أسعار ساعات النجوم والمشاهير باهظة الثمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يهتم المشاهير دائما بإطلالاتهم بداية من تصفيف الشعر نهاية بالحذاء، ولأن ساعة اليد جزء أساسي من "الشياكة" والمظهر، يحرص الكثيرون على اقتنائها وتصل أسعار بعضها لملايين الجنيهات.

ويستعرض الخليج 365 قائمة بأسعار ساعات النجوم والمشاهير في هذا التقرير:

- رافائيل نادال

لاعب التنس الشهير يمتلك ساعة ماركتها ريتشارد ميل والتي يبلغ سعرها 800 ألف دولار، بما يعادل 12 مليون 552 ألف جينه مصري.

- كريستيانو رونالدو

نجم الكرة العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو، يمتلك ساعة مصنوعة من الألماس الخالص، ماركة فرانك مولر، وهي فريدة من نوعها حيث يقدر ثمنها بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية بـ2 مليون دولار، بما يعادل أكثر من 30 مليون جنيه مصري.

- تامر حسني

ارتدى الفنان تامر حسني ساعة ماركة "ريتشارد ميل" من مجموعة "56 رينجيت"، ومصنوعة من الكريستال الياقوتي الشفاف، وظهر بها على غلاف ألبومه "خليك فولاذي"، ووصل سعرها إلى مليون و885 ألف يورو، أي ما يعادل 34 مليونا و690 ألف جنيه مصري، وفقا لموقع watch site.

- عمرو دياب

في ملصق دعائي لألبومه "يا أنا يا لأ"، ارتدى المطرب الشهير عمرو دياب ساعة أنيقة من ماركة" Patek Philippe "، مصنوعة من الذهب الوردي، وتحتوي على 35 ماسة صغيرة، بحزام من جلد التمساح، ويبلغ سعرها 110 آلاف دولار، بما يعادل مليون 725900 ألف جنيه مصري، وفقًا للموقع الرسمي للشركة.

- محمد صلاح

يمتلك نجم كرة القدم، المصري محمد صلاح، ساعة يد ماركة" Royal Oak Concept Flying Tourbillon "، ويبلغ سعرها 170 ألف دولار أمريكي، بما يعادل مليوني و667300 جنيها مصريا، وفقا لموقع . ablogtowatch

- فلويد مايويذر

الملاكم الشهير فلويد مايويذر جونيور، يمتلك ساعة من تصميم جاكوب وشركاه، مصممة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط ومرصعة بـ260 قيراط من الماس الأبيض، ويبلغ سعرها 18 مليون دولار، بما يعادل 282 مليون و420 ألف جنيه مصري.

- إريك كلابتون

المغني البريطاني الشهير إريك كلابتون، يمتلك ساعة يد من مجموعة باتك فيليب 2499، وتحتوي على قطع من الماس، ويبلغ سعرها حوالي 3.5 مليون دولار، بما يعادل أكثر من 50 مليون جنيه مصري.

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