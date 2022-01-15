بـ"الباسبور المصري".. 41 دولة يمكنك زيارتها بدون تأشيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث المصريون -خاصة محبي السفر- عن الدول التي يمكنهم زيارتها بدول الحصول على تأشيرة دخول، حيث أن جواز السفر المصري كاف لدخول هذه الدول.

ونرصد خلال السطور التالية أهم الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة، وفقا لموقع henleyglobal.

دول إفريقية

- السودان: 3 أشهر بدون تأشيرة.

جزر الرأس الأخضر

كينيا: 3 أشهر بدون الحصول على التاشيرة.

- غينيا بيساو : 3 أشهر بدون تأشيرة.

- تنزانيا: التأشيرة من المطار

غانا: ثلاثة أشهر بدون تأشيرة

- موريشيوس: ثلاثة أشهر بدون تأشيرة.

- أوغندا: تحصل على التأشيرة عند الوصول إلى المطار.

- جزيرة مدغشقر: المكوث 3 أشهر بدون تأشيرة.

- زامبيا: الحصول على التأشيرة من المطار.

- زيمبابوى: تسمح ثلاثة أشهر للمصريين بدون تأشيرة.

- سيشل: 3 أشهر بدون تأشيرة.

- موريتانيا - الحصول على التأشيرة بعد الوصول إلى أحد مطارات موريتانيا.

- دول أسيوية

- المملكة الأردنية الهاشمية يمنحك جواز سفرك المصرىي السفر والمكوث في الأردن لمدة شهر واحد.

- اليمن: 3 أشهر بدون تأشيرة.

- لبنان: الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطار.

- لاوس: 3 أشهر بدون تأشيرة.

- ماكاو : 3 أشهر بدون تأشيرة.

- كوريا الجنوبية تأشيرة دخول لمدة شهر واحد فقط

- جزر المالديف: شهر بدون تأشيرة.

- كمبوديا: يمكن للمصريين أن يدخلوها 3 أشهر بدون تأشيرة.

- إندونسيا تأشيرة دخول لمدة 30 يوم فقط

- إيران الدخول بدون تأشيرة

- بالاو: على نفس امتداد المحيط الهادئ، ويمكن دخولها لمدة شهرين بدون تأشيرة.

- توفالو: (تقع بين أستراليا وجزر هاواى) ويمكن دخولها شهر بدون تأشيرة.

- سيريلانكا: الدخول بتأشيرة إلكترونية فقط دون مزيد من الاجراءات.

- طاجكستان: يمكنك دخولة شهر ونصف بدون تأشيرة.

- فيتنام: يمكن دخولها والحصول على التأشيرة فى المطار.

- ماليزيا: يمكنك دخول ماليزيا لثلاثة أشهر بدون تأشيرة.

نيبال : تمنح الفرصة شهرين بالدخول بدون تأشيرة.

- هونج كونج: يمكن دخولها لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

دول في أوروبا وأمريكا

الإكوادور: 3 أشهر بدون تأشيرة.

الدومنيكان: وتسمح هذه الدولة بدخول المصريين فترة ثلاثة أسابيع فقط بدون الحصول على تأشيرة.

هاييتى : 90 يوم بدون تأشيرة

سانت كيتس: 3 أشهر بدون الحصول على تأشيرة.

- سان فينست تسمح بالتنزه فيها بدون الحصول على تأشيرة.

- نيكاراجوا يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة.

- جورجيا: الحصول على التأشيرة من المطار.

- ساموا: وهى تقع على المحيط الهادي، ويمكن دخولها لفترة شهرين بدون تأشيرة.

- بورتريكو تمنح تأشيرة لمدة شهر

ألبانيا

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