5 عادات صباحية تساعد على حرق دهون البطن.. منها المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب علينا القيام بها، وتعتبر دهون البطن، هي واحدة من أكثر المناطق صعوبة في الجسم، يمكن أن تكون مؤلمة للغاية.

ومع ذلك، وإلى جانب الأنشطة الشاقة وخطط الوجبات المقيدة، يمكنك اتباع بعض العادات الصباحية التي تساعد على تقليل دهون البطن.

إليك بعض العادات الصباحية البسيطة التي تساعد على حرق دهون البطن، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

1- كوب ماء:

الماء جزء مهم أثناء فقدان الوزن وله فوائد صحية أخرى، ومن خلال بدء يومك بتناول كوب من الماء، فإنك تعيد ترطيب جسمك بالمحتوى المائي المفقود أثناء نومك وتساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وهذا بدوره يشبع جوعك ويبعدك عن تناول السعرات الحرارية العالية.

2-القيام بالتمارين في المنزل:

قبل التسرع في تناول وجبة الإفطار، يجب القيام في جلسة تمارين قصيرة، ولن يؤدي ذلك إلى تقوية عضلاتك فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى حرق الدهون المخزنة في بطنك.

3-تناول مكملات البروبيوتيك:

من أجل التخلص من بعض دهون البطن، من المهم أن يكون لديك أمعاء صحية، وزعمت الدراسات أن تناول مكملات البروبيوتيك يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن ودهون البطن، لذلك، لا تساعد مكملات البروبيوتيك فقط في الحفاظ على جهاز هضمي جيد، ولكنها تساعد أيضًا في التخلص من دهون البطن العنيدة.

4-تناول كوب من الشاي الأخضر:

إذا كنت ترغب في حرق دهون البطن، فبدلاً من تناول الشاي أو القهوة، تناول الشاي الأخضر، ويساعد الشاي الأخضر الغني بمضادات الاكسدة في إزالة السموم الضارة من الجسم ويقلل أيضًا من دهون الجسم.

5-تناول وجبة فطور صحية ولا تفوتها أبداً:

إن تناول وجبة فطور صحية هو مفتاح خسارة الوزن، لذلك، فإن تخطيها ليس خيارًا جيدا أبدًا، ولتناول وجبة إفطار صحية، حاول دمج الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات، والتي لا تبقيك مشبعًا لفترة أطول فحسب، بل تمنحك أيضًا الطاقة للابتعاد عن الأطعمة الأخرى عالية الدهون.

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