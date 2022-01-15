تجنبا للمشاكل.. 7 نصائح للتعامل مع شريك حياتك شديد الغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

في كثير من الأحيان، القليل من الغيرة تكون أمرًا طبيعيًا ولكن عندما تشتد، تصبح الحياة صعبة، ما يساهم في زيادة المشاكل مع شريك الحياة والتأثير على علاقتكما بالسلب.

فيما يلي نقدم لك بعض النصائح التي تساعدك في التعامل مع شريك حياتك شديد الغيرة، وفق ما أوضح موقعا "timesofindia" و"wikihow".

- بناء الثقة:

مهمة جدًا وأساس أي علاقة، لذا يجب أن تبذلي قصارى جهدك لبناء ثقة قوية بينك وين شريك حياتك، عن طريق تجنب الكذب عليه.

- التحلي بالصبر:

عادة ما يكون الرجل الغيور عصبيًا، لذا عليك التحلي بالصبر والهدوء عند التحدث معه، والتحكم جيدا في ردود أفعالك.

- التعبير عن حبك دائما:

من الضروري أن تعبري دائما عن حبك له، وأن تكوني صادقة ومخلصة، حتى يشعر بالأمان بجانبك.

- شعور الغيرة عاطفة طبيعية:

يجب عليك أن تتقبلي غيرة شريك حياتك أنها عاطفة طبيعية، حتى تستطعين التعامل معه.

- ممارسة بعض التمارين:

يمكن أن يساعدك القيام ببعض تمارين الاسترخاء والتنفس العميق على الهدوء، تجنبا لحدوث مشاكل مع شريك حياتك.

- اختيار الوقت المناسب:

من الضروري أن تختاري وقتا مناسبا للتحدث معه بشأن غيرته الشديدة، وأن هذا سيؤثر بالسلب على علاقتكما.

- دعميه كثيرا:

يجب عليك دعم شريك حياتك كثيرا، ومساعدته في تحقيق أهدافه وتجاوز الصعوبات، فضلا عن مشاركته اهتماماته الخاصة.