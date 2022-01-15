أمهات تشدن بقرار عقد امتحانات «أولى وثانية» ثانوي ورقيا: خفف الضغط العصبي

القاهرة - سمر حسين - ماما

قرار عاجل اتخذه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، صباح اليوم، بإلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني بالثانوي العام، ومن المقرر أن تبدأ يومي السبت والأحد المقبلين، على أن تكون امتحانات ورقية بالكامل، شعرت الأمهات بالفرحة من هذا القرار الذي يخفف على أبنائهن رهبة الامتحانات.

امتحانات أولى وثانية ثانوي «ورقية»

حالة من الاطمئنان شعرت بها الأمهات بعد القرارات المفاجئة التي اتخذتها الوزارة، تقول لبنى سيد، ولية أمر طالب بالصف الثاني الثانوي، «يريت لو نعرف شكل الامتحان من دلوقتي علشان توتر أولادنا يقل».

طالبت سهير منتصر، ولية أمر طالبة بالصف الأول الثانوي أن يكون نظام الامتحانات ورقيا نظام دائم ولا يتبدل مثل العام الماضي ويعود إلى النظام الإلكتروني من جديد، وذلك بسبب مشكلات التابلت ووقوع السيستم في بعض الأوقات مما يصيب الطلاب بالقلق والتوتر وخاصة أثناء الامتحان.

ترى «سهير» أن هذا القرار صائب ويصب في صالح الطالب تجنبا لمشكلات النظام الإلكتروني، التي تعيق أداء الطالب في الامتحان.

الحزاوي: الوزير استجاب لمطالب أولياء الأمور

وفي هذا الصدد، علقت داليا الحزاوي، مؤسس جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، أن قرار الوزير بالامتحان الورقي هو استجابة لمطالب أولياء الأمور وخاصة لطلاب الصف الاول الثانوي بسبب قلق الطلبة والأمهات لعدم تدريبهم على استخدام التابلت.

وأكدت «الحزاوي» خلال حديثها لـ «هُن»، أن هذا القرار يقلل الضغط العصبي على الطلبة وأولياء الأمور، ويصب في صالح الطالب، مضيفة أنها استقبلت اعتراضات من بعض أولياء الأمور حول إسناد مسؤولية وضع الامتحان للمدرسة، مطالبين أن يكون وضع الامتحان مسؤولية الوزارة.