أحدث صيحات ألوان أحمر شفاه شتاء 2022.. الميتاليك والموف أبرزها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

المكياج من الأدوات التي أصبحت شبه أساسية للفتيات ولا يستغنين عنها، حيث يحرصن على وضع القليل من مساحيق التجميل، ولأنهن يبحثن عن أحدث الصيحات لمواكبة الموضة، تقدم «هن» خلال التقرير التالي اتجاهات أحمر الشفاه لشتاء 2022 وفقا لموقع « momsmag» في نسخته الأمريكية المهتم بالمرأة.

أحمر الشفاه الميتاليك

الألوان الميتاليك لأحمر الشفاه، هي من أحدث أحمر الشفاه الشتوية لعام 2022، ويمكن اعتماده في المناسبات والاحتفالات.

أحمر الشفاه النود

اللون النود كان ولا يزال مسيطرا وبقوة على ألوان أحمر الشفاه، خاصة في شتاء 2022، فهو من الألوان الناعمة التي يمكن أن تمنح صاحبتها إطلالة مختلفة.

أحمر الشفاه المطفي «المت»

أحمر الشفاه المطفي باللون الأحمر المعروف بـ اسم «المت»، من أكثر الألوان الدارجة لشتاء 2022.

الأحمر بلون الكرز

أحمر الشفاه بدرجة لون قريبة من الكرز، من أحدث الصيحات الشتوية لهذا العام، ويتميز بلونه البراق الذي يمنح إطلالة في غاية الأنوثة والجاذبية.

أحمر الشفاه بدرجات الأحمر الغامق «النبيتي»

تفضل الكثيرات لون أحمر الشفاه بدرجة «النبيتي»، وهو يناسب صاحبات البشرة السمراء، ودارج جدا لشتاء 2022.

أحمر الشفاه القرمزي

أحمر الشفاه باللون القرمزي من أحدث صيحات 2022، خاصة الممزوج بلون معدني، يجعل الشفاه تبدو أكثر سحرا وجاذبية.

أحمر الشفاه الأرجواني

أحمر الشفاه باللون الأرجواني «الموف» كان منتشرا في العام الماضي، ولا يزال يتربع على عرش الألوان الدارجة لعام 2022، حيث يمنح إطلالة في غاية الأناقة تجمع بين الأنوثة والنعومة.

نصائح لجعل أحمر الشفاه يدوم لأطول فترة ممكنة وفقا لموقع «maybelline» المهتم بمستحضرات التجميل.

التقشير

التقشير من أهم الخطوات التي تجعل أحمر الشفاه يثبت لأطول فترة ممكنة، قومي بعمل مقشر لطيف مكون من زيت الزيتون أو جوز الهند والسكر، وقشري شفتيك بحركات دائرية للتخلص من بقايا الجلد الميت، ثم اغسلي شفتيك بماء فاتر.

الترطيب

تأتي خطوة الترطيب في المرتبة الثانية فبعد عملية التقشير، عليك اختيار مرطب للشفاه مناسب، حيث يعمل على إبقاء أحمر الشفاه لأطول فترة ممكنة.

وضع القليل من «الكونسيلر»

لا بأس من وضع القليل من خافي العيوب «الكونسيلر» لتوحيد لون الشفاه، مما يجعل لون الشفاه يبدو أكثر ثباتا وجاذبية.