طريقة عمل «أوسوبوكو مع أرز الريزوتو».. أكلات من المطبخ الإيطالي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأكلات الإيطالية يفضلها الكثيرون، ولا تقتصر فقط على البيتزا والمكرونة كما يظن البعض، فالمطبخ الإيطالي مليء بما لذ وطاب من الوصفات، ومن أشهرها «أوسوبوكو بالرز الريزوتو»، وهي عبارة عن قطعة من اللحم مع الأرز، وتقدم «هن» خطوات عملها خلال التقرير التالي على طريقة الشيف «سارة عبد السلام» مقدمة برنامج سنة أولى طبخ.

مقادير أوسوبوكو مع أرز الريزوتو

قطعتان اوسوبوكو

بصلة جوليان

خل

رومزماري

ثوم شرائح

زبدة

دقيق

نشا

مرقة لحمة

بقدونس مفروم قشر ليمون

زيت زيتون

طريقة تحضير الأوسوبوكو

احضري طاسة ساخنة وضعي القليل من زيت الزيتون وتضاف اللحمة حتى تكرمل وترفع من النار.

في طاسة أخرى ضعي زيت زيتون وقومي بتشويح البصل واضيفي الخل والدقيق، ثم أضيفي الاوسوبوكو ويقلب جيدا.

اضيفي الروز ماري والملح الفلفل الأسود والمرقة اللحم للخليط السابق، ويغطى ويترك حتى يتشرب المرقة تماما ثم نرفع اللحمة من الصوص.

احضري طاسة أخرى وضعي الصوص وأضيفي إليه المرقة.

حمري الثوم في قليل من زيت الزيتون، حتى يصبح ذهبي اللون ويقدم مع اللحمة.

ضعي اللحمة في صحن التقديم وأضيفي قطعة صغيرة من الزبدة ورشة من البقدونس الطازج.

طريقة عمل أرز الريزوتو

نصف كيلو أرز مصري

بصل مفروم

زعفران

جبنة برميجانو مبشورة

مرقة لحمة

طريقة تحضير أرز الريزوتو

ضعي ملعقة من الزعفران وأضيفي إليه ماء ساخن.

احضري حلة وضعيها على النار واضيفي القليل من زيت الزيتون والبصل ويشوح في النار، ثم ضعي الخل الأبيض والأرز.

أضيفي المرقة حتى يغطى الأرز ثم نضيف الزعفران والجبنة ويقلب ويرفع من النار ويقدم.

الاوسوبوكو

هي عبارة عن لحم بقري، غير معروفة في مصر لأن المطبخ الإيطالي هو من يشتهر بها، لكن لها طعم مميز ومذاق طيب، مختلفة عن قطع اللحم الأخرى.