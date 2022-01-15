الامارات | اعتقال لبنانية سرقت 160 مليون ليرة من منزل صديقتها

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال لبنانية سرقت 160 مليون ليرة من منزل صديقتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقلت القوى الأمنية اللبنانية، مواطنة لبنانية أقدمت على سرقت 160 مليون ليرة (حوالي 107 آلاف دولار حسب سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة للدولار) من منزل صديقتها.

وبحسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فإن مواطنا لبنانيا ادعى ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ 100 مليون ليرة و2000 دولار أمريكي، من داخل منزله الكائن في بلدة بيت ليف الجنوبية.

وخلال الكشف الميداني، تبين أن السارق قد دخل بواسطة مفتاح مستعار وأقدم على السرقة بعد خلع الخزنة. ونتيجة الاستقصاءات تم تحديد هوية الفاعلة وتوقيفها، وهي صديقة شقيقة المدعي وهي من أصحاب السوابق بجرم سرقة، وسبق وأوقفت بالجرم ذاته.

وبالتحقيق معها، اعترفت بعملية السرقة مستغلة غياب مالكي المنزل عنه، فدخلته بواسطة مفتاح، كانت قد حصلت عليه سابقا ومن دون علم المالكين. وأنها أنفقت القسم الأكبر من المبلغ المسروق على حاجياتها الخاصة، وأعطت قسما لذويها.

كما ضبط بحوزتها مبلغ يقارب الـ13 مليون ليرة، وأعيد إلى المدعي، وأودعت الموقوفة القضاء المختص، حسب موقع "روسيا اليوم".

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