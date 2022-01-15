5 علامات تحذيرية تشير إلى أنك تتناول الطعام في مطعم سيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد يكون العثور على مطعم جيد أمرًا صعبًا، ولكن هناك علامات خفية أخرى في المطعم تدل على أنك تتناول الطعام في مطعم سيء، نوردها وفقا لموقعي "insider" و"mashed".

يتم تجاهلك:

هناك قاعدة عامة في المطاعم تنص على أنه يجب الترحيب بالأشخاص الموجودين على الطاولة في غضون 60 ثانية من الجلوس.

ولكن إذا وجدت نفسك جالسًا لفترة طويلة من الوقت وكان الموظفون يمرون بجانب طاولتك دون أن يسألونك عن الطعام الذي تريد تناوله، فهذا مؤشر على أن هذا المطعم سيء ويجب أن تغادره فورا.

المكان خالٍ من الأشخاص تماما:

إذا ذهبت إلى مطعم ووجدت المكان خالي تماما فهذه علامة على ألا أحد آخر يريد تناول الطعام في هذا المكان.

قوائم الطعام متسخة:

ليس هناك أي عذر لتقديم طاولة للزبائن بقوائم مائدة متسخة، ويمكن أن تتسخ القوائم بسهولة كبيرة، خاصة في المطاعم التي تقدم الخبز أو الرقائق والصلصة.

الحمام متسخًا:

يجب أن يكون الحمام نظيفا مثل جميع أنحاء المطعم، وإذا لم يقم العاملين في المطاعم بتنظيف الحمامات، فمن الواضح أنهم لا يهتمون براحة عملائهم.

رفض الجرسون جلوسك في المكان الذي تريد الجلوس فيه:

إذا كان الجرسون يريدون جلوسك في مكان معين أو عدم السماح لك بالجلوس في المكان الذي تريده، فيجب مغادرة المكان فورا.