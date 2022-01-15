5 نصائح تساعدك على اختيار أفضل أثاث منزلي.. وهذا ما يجب تجنبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر عملية اختيار أثاث المنزل من الأمور المحيرة لدى كثير من الأشخاص، إذ هناك بعض الأمور الضرورية التي يجب الانتباه إليها قبل اتخاذ خطوة شراء الأثاث المناسب.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم أبرز 5 نصائح عليك معرفتها عند اختيار الأثاث المثالي لمنزلك، وفق موقع "برايت سايت".

- شراء أفضل خامة وفقًا لاحتياجاتك:

ستحتاج العائلات الكبيرة بالتأكيد إلى أثاث متين ومقاوم للبقع، لذا يوصي بشراء الأثاث من خامة الجلد والموهير والدنيم والصوف، إذ يضفي مظهراً أنيقاً، ويمكن تنظيفه بالمكنسة الكهربائية.

ولكن إذا كنت ترغب في اختيار أثاث أكثر أناقة، فإن القطع المصنوعة من الأقمشة الرقيقة ، مثل الكتان أو المخمل أو الحرير ، هي الخيار الأفضل.

- اختيار موقع الأثاث بحكمة:

إذا كنت ترغب في وضع الأريكة الخاصة بك بالقرب من نافذة كبيرة، فسوف يتلاشى لون القماش في النهاية، بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، لذا يجب اختيار مكان أكثر ملاءمة، وشراء أيضًا الأقمشة الطبيعية، مثل القطن والصوف، لأنها ستكون أقل عرضة للبهتان.

- أثاث مصنوع من أكثر المواد متانة:

إذا كان لديك أطفال صغار، يمكن استخدام الأريكة الترامبولين، مع ضرورة التأكد من أنها مشدودة بالبراغي (نوع من مثبتات الأثاث) وليس مجرد لصقها معًا.

وإذا كنتما تقضيان ساعات طويلة معًا على طاولة غرفة الطعام، ففكر في الخشب الصلب، مثل البلوط.

- اختيار ما هو الأفضل للمساحات الصغيرة:

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في أماكن صغيرة، قد يكون اختيار الأثاث المناسب مهمة صعبة، لذا تأكد من اختيار القطع التي لا تفرط في التفاصيل.

لذا يفضل شراء الأرائك ذات الأرجل الظاهرة أو الخزانة ذات الأدراج المرتفعة أخف من الأشياء الصلبة، فضلا عن ذلك تعتبر الأرفف المثبتة على الحائط سهلة التركيب ومفيدة للتخزين، وكذلك في الاحتفاظ بالأشياء الأخرى.

- سلامة عائلتك وصحتهم:

على الرغم من أن هذا ليس ما نفكر فيه على الفور عند شراء أثاث المنزل، إلا أن المادة المناسبة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في رفاهيتنا بشكل عام،

ويحتاج كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية إلى خيارات جلوس على ارتفاع أعلى قليلاً وبأذرع آمنة، لذا، استخدم أيضًا أثاثًا بزوايا وحواف ناعمة لمنع أي إصابات.

ويمكن أن تؤدي الستائر الثقيلة وبعض أقمشة الفراش إلى إثارة الحساسية، لذا من الأفضل شراء مفروشات قطنية خفيفة، بالإضافة إلى ألحفة من خامة الصوف.

ما يجب تجنبه؟

- الأرائك والكراسي ذات التنانير: تجذب شعر الحيوانات الأليفة وتميل إلى جمع الغبار.

- طاولات مغطاة بالقماش: إذا كان لديك أطفال صغار بدأوا في اتخاذ خطواتهم الأولى ويحتاجون إلى أسطح للتشبث بها، فمن الأفضل التخلص من أي قماش قد يجرونه عن طريق الخطأ، ستجمع الأشياء من الأرض بشكل يومي.

- التحف الثمينة: يحب الأطفال استكشاف كل زاوية وركن في المنزل، حتى إذا حصلت على هذه العناصر في مكان يبدو أنه لا يمكن الوصول إليه ، فسيتمكنون من الحصول عليها بأيديهم، وبصرف النظر عن المخاطرة بفقدان هذه التحف، تكون سلامة طفلك في خطر.

- القطع التي تكشف كل شيء: قطع الأثاث المصنوعة من الزجاج أو ذات الألوان الفاتحة ستظهر بسرعة أي بصمات أصابع أو انسكابات أو لطخات.