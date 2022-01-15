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من قلب المطبخ.. 6 خضراوات تساعد على نضارة وحيوية البشرة

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضروات لنضارة البشرة

تحتاج البشرة من حين لآخر لمجموعة من الأقنعة الطبيعية لمنحها النضارة والحيوية المطلوبة، والتوهج والجمال الطبيعي، بعيدا عن منتجات العناية المليئة بالمواد الكيميائية التي يكون لها الكثير من الآثار السلبية على المدى البعيد، ولذلك تستعرض «هن» باقة من الخضراوات التي يمكن استعمالها وتفي كثيرا بالغرض، وفقا لموقع «بولد سكاي» الهندي.

الليمون

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عصير الليمون يحتوي على كميات عالية من فيتامين «سي»، ويمكن مزجه مع العسل ليعملا كمقشر طبيعي للبشرة، والطريقة في غاية البساطة من خلال إضافة قطرات من العسل على نصف ليمونة وفرك الوجه بها، في حركات دائرية، ثم غسل الوجه بماء فاتر.

الطماطم

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الطماطم من الفاكهة التي تحتوي على كميات عالية من فيتامين «سي» الذي يساعد على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، ويعمل على إزالة بقع الجلد الداكنة.

الخيار

الخيار يعمل كمرطب طبيعي للبشرة، خاصة لذوات البشرة الحساسة يعد من أفضل الاختيارات، أيضا يقلل من مسام الوجه الواسعة، كل ما عليك فعله تقطيع الخيار شرائح دائرية خفيفة، ووضعه في الثلاجة ثم توزيعه على كامل الوجه، ويترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة للحصول على أفضل النتائج.

خضراوات لنضارة وحيوية البشرة

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البطاطس

البطاطس من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادة التي تساعد على تخليص البشرة من البقع الداكنة، ويمكن استعمالها بنفس طريقة الخيار، أيضا من ضمن فوائدها الأخرى التقليل من الهالات السوداء أسفل العينين.

البنجر

البنجر يمكن استعماله كمورد طبيعي للبشرة، لكن بشرط استعمال بشكل مستمر، ويساعد في الحصول على بشرة نضرة ونقية لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن.

الجزر

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الجزر من الخضروات الغنية بفيتامين «أ» ويمكن استعماله لعلاج حب الشباب والتخلص من الرؤوس السوداء، من خلال عمل ماسكات الجزر.

اسلقي الجزر في الماء واهرسيه جيدا، ثم أضيفي ملعقة من خشب الصندل، بالإضافة لقطرات من عصير الليمون، ووزعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وضعي كريما مرطبا مناسبا.

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MO Nasa

MO Nasa

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