سمية الخشاب: لا أمانع تقدم دور «فتاة مثلية» طالما الموضوع هادف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة سمية الخشاب إنها لم تضحي بالأسرة والأطفال من أجل الفن والشهرة «محدش بيضحي بحاجة والجواز والخلفة ده نصيب بتاع ربنا مالوش علاقة بفلوس ولا شهرة»، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المشاهير لديهم أولاد.

ورفضت الخشاب، خلال لقائها مع أسما إبراهيم في برنامج «الستات عايزة إيه» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن يأتي شخص ويطلب الزواج منها ويشترط عليها ترك التمثيل، والجلوس في منزلها: «وهو ييجي راجل يتشرط عليا ليه.. ده أنا اللي اتشرط عليه ولما ييجي ييجي بشروطي مش بشروطه هو».

هقدم دور مثلية لو عندي موضوع هادف

وأوضحت سمية الخشاب، أنها قد تقدم دور فتاة مثلية حال وجود موضوع هادف، ويوجه الشباب الجديد للبعد عما ينافي العادات والتقاليد والدين وستكون مفيدة للجيل القادم.

وتابعت: «دلوقتي منصات طالعة بقالها سنوات قليلة جدا بيتكلموا في كل أنواع المواضيع والمشكلات وأي حاجة موجودة دلوقتي في العالم وأنت عارفة طبعا إن المثليين كتروا وانتشروا في العالم بشكل مش طبيعي، وكتير جدا من الأفلام اللي بتتعمل على المنصات بتتناول الموضوع ده بشكل مش طبيعي، وأنا بالنسبة لي لو عندي موضوع هادف وبينصح أو بيوجه الشباب الجديد لحاجات مينفعش يعملوها أو فيه حاجة منافية لعاداتنا وتقاليدنا ودينا وهتكون مفيدة للجيل اللي طالع لسه، أكيد هعملها ومش فكرة بقا إنه بعمل حاجة عيب أو حرام».