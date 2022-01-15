الامارات | نجمات عربيات تزوجن وتطلقن قبل أن يبلغن العشرين عاماً !

شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات عربيات تزوجن وتطلقن قبل أن يبلغن العشرين عاماً ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجمات تزوجن في سن مبكر وحملن لقب مطلقة قبل سن العشرين بعد فشل هذه الزيجات المبكرة التي أثمرت معظمها عن أطفال. فإليكن أبرز النجمات اللواتي تتطلقن قبل سن العشرين مع الإشارة إلى أن عددا كبيراً من زيجات هؤلاء النجمات انتهت بالانفصال لاحقا بعد سن العشرين، ولكن سنستعرض معكم اليوم الزيجات التي انتهت بالطلاق قبل سن العشرين:

هيفاء وهبي

تزوجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة في عمر الـ17 عاما من قريب لها بعدما حصلت على لقب ملكة جمال الجنوب، ثم سافرت معه إلى أفريقيا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة زينب ثم تطلقت منه بعد فترة قصيرة والتحقت بالمجال الفني.

جنات

خاضت الفنانة المغربية جنات تجربة الزواج المبكر من الملحن محمد ضياء وهي في سن الـ16 عاماً ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلاً وانتهى بالطلاق بعد ثلاث سنوات فقط أي في عمر الـ19 عاما.

شيرين عبد الوهاب

تزوجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لأول مرة وهي في عمر ال19 من الملحن مدحت خميس ولكن الزيجة لم تدم سوى 6 أشهر انتهت بعدها بالطلاق بسبب الخلافات التي وصلت الى حد ضرب زوجها لها، وأجهضت طفلها الأول منه ثم أعلنت ندمها على ذلك.

علا غانم

تزوجت الفنانة علا غانم في المرة الأولى من وليد الضفراوي حين كانت تبلغ من العمر 17 عاما وأنجبت منه ابنتيها كاميليا وفريدة ثم انفصلت عنه لأنها لم تكن سعيدة معه.

آمال ماهر

الفنانة المصرية آمال ماهر عاشت تجربتها الزوجية الأولى وهي في سن الـ18 عاما ولكن هذه الزيجة لم يُكتب لها النجاح وانتهت بالانفصال بعد عام واحد أنجبت خلاله ابنها عمر، ثم أنهت العلاقة بدعوى خلع على زوجها.

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