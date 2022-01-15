الامارات | نجوم عرب واجهوا رفض اهاليهم لزيجاتهم من بينهم ميرفت امين وأنغام وماجدة الرومي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عرب واجهوا رفض اهاليهم لزيجاتهم من بينهم ميرفت امين وأنغام وماجدة الرومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واجه نجوم عرب كُثُر رفض اهاليهم لزيجاتهم من بينهم عاصي الحلاني ونيللي كريم وميرفت امين، وأكمل هؤلاء مشوارهم الزوجي ليصطدم البعض منهم بنهاية تعيسة وانفصال حتى بعد انجاب الأولاد، بينما أثبت اخرون نجاح زيجتهم وكوّنوا أسرة جميلة يزينها الأولاد

فإليكم أبرز النجوم العرب الذين واجهوا رفض أهاليهم لفكرة زواجهم:

الفنان عاصي الحلاني

واجه الفنان عاصي الحلاني معارضة كبيرة من أهله وأقاربه حين قرر الزواج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، والسبب كان اختلاف الديانة بين الطرفين، ولكن الحب بين هذا الثنائي اثبت انتصاره وتزوج الطرفان بهدوء ومن دون تنظيم حفل زفاف تفاديا لاستفزاز مشاعر المقربين. وأثبت هذا الزواج نجاحه على الرغم من مرور ربع قرن عليه تقريبا وأثمر عن ولادة ثلاثة أولاد

الفنانة أنغام

عندما تزوجت الفنانة أنغام لأول مرة من مهندس الصوت مجدي عارف، قوبلت برفض كبير من والدها الموسيقار محمد علي سليمان الذي غضب جداً إلا أنها تجاوزته وتزوجته وأنجبت منه ابنها الأكبر عمر قبل أن تنفصل عنه بعد 5 سنوات من الزواج

الفنانة نيللي كريم

أما الفنانة نيللي كريم فتحدت والدتها عندما قررت الزواج من والد ابنائها يوسف وكريم، ووضعتها تحت الأمر الواقع. وبعد 9 سنوات من هذا الزواج انفصل الثنائي بعد انجاب ولديهما

الفنانة ماجدة الرومي

الفنانة ماجدة الرومي احدى النجوم الذين واجهوا رفض اهاليهم لزيجاتهم، إذ أن والدها الملحن حليم الرومي كان يعارض بشدة زواج ابنته من زوجها السابق انطوان دفوني، وقال إن ابنته سوف تندم على هذا الزواج. وبالفعل وبعد 26 عاما انفصلت ماجدة الرومي عن زوجها بسبب الخيانة

الفنانة الين خلف

الفنانة الين خلف واجهت معارضة شديدة من والد زوجها الفنان ايلي ايوب الذي رفض زواجها من ابنه كارلوس بسبب فارق العمر اذ تكبره بـ 10 سنوات تقريبا وكذلك بسبب اختلاف الثقافة والشخصية كما يقول. ولكن الثنائي قرر عام 2013 الزواج في تركيا واقيم حفل زفاف لم يحضره والد العريس لعدم موافقته على الزيجة وتوقع الاخير ان لا يدوم زواجهما لأكثر من عامين ولكن في الحقيقة ما زال الزواج مستمراً حتى اليوم وأثمر عن ولادة ابنتهما ليفي

الفنانة ميرفت أمين

الفنانة ميرفت أمين إحدى النجمات اللواتي تحدين الأهل من اجل الزواج من الرجل الذي اختارته وهو الفنان السوري موفق بهجت من دون موافقة اهلها ولكن سرعان ما حدث الطلاق بينهما.

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