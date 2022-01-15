الامارات | أغرب حالة طلاق في سوريا: بعد 125 يوم زواج العروس تُطلّق نفسها

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حالة طلاق في سوريا: بعد 125 يوم زواج العروس تُطلّق نفسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت اللاذقية إحدى أغرب حالات طلاق حصلت في سوريا حيث كشف القاضي الشرعي الأول في اللاذقية، أحمد قيراطة، عن تسجيل حالة طلاق خارجة عن المألوف في المحافظة، وذلك بعد تسجيل الزوجة شرط أحقيتها في تطليق نفسها ضمن أحد صكوك الزواج المسجلة لدى المحكمة.

وأوضح قيراطة في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية أن “هناك شروطا خاصة يمكن تضمينها لصك الزواج، حيث يستطيع طرفا العقد وضع ما يريدون من شروط، لكن غالبا لا يتم ذكر أي شروط خاصة، إلا في مرة واحدة حيث قامت المخطوبة بتضمين صك الزواج شرطا خاصا هو أن تطلق نفسها بنفسها عندما تريد ذلك”.

وأكد قيراطة أن الزوجة أقدمت فعلا على تطليق نفسها بعد 125 يوم من تسجيل عقد الزواج. مشيرا إلى أن المهر في صك الزواج الذي أنهته الزوجة كان 10 ملايين معجل غير مقبوض و10 ملايين مؤجل غير مقبوض.

وأكد قيراطة ارتفاع معدلات الطلاق في سوريا خلال السنوات الأخيرة، مرجعا أسبابا إلى “غياب الزوج أو فقدانه والتراجع الأخلاقي في المجتمع، والتفسخ الاجتماعي، وغلاء المعيشة، كل ذلك له تأثير في زيادة حالات طلاق تحصل اليوم في سوريا” حسب قوله.

وربط القاضي الشرعي بين ارتفاع معدلات الجرائم وزيادة حالات الطلاق في سوريا. وحول ذلك أضاف: «أغلب المجـرمين هم من المطلقين، أو أبناء والدين مطلقين في حالات كثيرة، وانتشار الإنترنت وتغلغل الغيرة بين النساء في تقليد بعضهن البعض، في وقت تكون ظروفهن المادية غير متماثلة والغيرة والمطالبة بالمساواة والمثل وتقليد الأكثر فقرا للأغنى قد يسبب عجزا وإحباطا للزوج وبالنتيجة يؤدي ذلك إلى الطلاق».

وحول تسجيله لأعلى مهر في محافظة اللاذقية، وانشغال السوريين بهذا الخبر خلال الأيام الماضية، أوضح قيراطة أن الشاب الذي سجل على نفسه مهرا غير مقبوض قدره 100 مليار ليرة ومعجل غير مقبوض قدره 100 مليار ليرة سورية، هو شخص عادي وليس من المشهورين أو الأغنياء.

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