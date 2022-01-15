خبيرة تغذية تحذر من مشروبات الشتاء: سكرياتها عالية وبتزود الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعمل الكثيرون في فصل الشتاء على تناول المشروبات الساخنة طوال الوقت، للتدفئة ولكن بعد انتهاء أيام الشتاء يفاجأ كثيرون بزيادة كبيرة في الوزن.

وفسرت الدكتور مروة شعير خبيرة التغذية، لـ«هن» أسباب زيادة في الوزن بعد تناول المشروبات، وأنواع المشروبات التي تؤدي لتلك الزيادة كما يلي:

المبيضات

مبيضات القهوة من أخطر المنتجات التي تؤدي إلى زيادة الوزن بحسب وصف الدكتورة مروة شعير، وخاصة منطقة البطن والأرداف.

اللبن البودرة

الحليب البودرة والمكثف أيضا من أكثر المنتجات التي تؤدي زيادة الوزن.

السكريات

وضع كميات كبيرة من السكر على المشروبات الساخنة يؤدي إلى زيادة الوزن، وأوضحت خبيرة التغذية أن الكمية المسموح بها في اليوم ملعقتين فقط من السكر.

الألبان

استخدام الألبان كاملة الدسم التي تحتوي على نسبة دهون عالية وسكر اللاكتوز بشكل كبير في اليوم، من الأمور التي تؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك ينصح بتناول كوبين فقط من الحليب خلال اليوم ويفضل أقل من ذلك.

المشروبات التي تحتوي على الدهون

توجد بعض المشروبات التي تحتوي على دهون أو سمنة أو مكسرات كثيرة مثل المغات، ويمكن استخدام زيت خفيف.

المشروبات التي تحتوي على النشا

تناول المشروبات التي تحتوي على النشا تسبب زيادة الوزن، مثل السحلب.

أفضل المشروبات في فصل الشتاء لا تزيد من الوزن

ونصحت خبيرة التغذية بتناول المشروبات الفاتحة ووصفتها بـ«هايلة»، مثل «التليو، الشمر، الينسون، الحلبة، النعناع، الكراوية، القهوة الخضراء، الشاي الأخضر، القرفة، والجنزبيل»، كل هذه المشروبات الطبيعية تكون جيدة جدا.

ومن الممكن أيضا شرب كاكو خام مع حليب منزوع الدسم، وإضافة محليات طبيعية: «يجب على الشخص التركيز في تناول ملعقتين فقط من السكر وممكن تناول بدائل السكر، ولو إحنا بنشرب نسكافيه يا ريت يكون سادة أو لبن خالي الدسم ده أسلم حل للمشروبات اللي نشربها ومتزودش وزننا وتدينا إحساس بالشبع وبتمد جسمنا بالسوايل اللي إحنا محتاجينها».