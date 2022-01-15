4 طرق تختلف فيها النساء عن الرجال أثناء فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

النساء والرجال مختلفون، ليس فقط من الناحية الفيزيولوجية أو البيولوجية، ولكن بعدة طرق أخرى تشير إلى الاختلاف الواضح بين الاثنين، تختلف الطريقة التي يستجيب بها أجسامهم للطعام تمامًا كما تختلف علاقتهم بأجسادهم بشكل متساوٍ.

وأظهرت الدراسات أن النساء بحاجة أكبر إلى الدهون، وعندما يتعلق الأمر بعلاقات مختلفة مع أجسادهن، فإن لدى النساء أسبابًا مختلفة لاكتساب الوزن.

ويعتبر فقدان الوزن واكتساب كتلة العضلات أمرا فريدا، لذلك إليك بعض الطرق التي يختلف فيها الرجال والنساء عن بعضهم البعض من حيث فقدان الوزن، وفقا لموقع timesofindia.

الإجهاد والتوتر والضغط

يستجيب الرجال والنساء للتوتر بشكل مختلف، في حين أن الكثير من الرجال يتغلبون على التوتر من خلال اتباع روتينهم اليومي الذي يتضمن ممارسة ألعاب مثل الكرة الطائرة أو الجولف أو ألعاب الفيديو، فقد لوحظ أن النساء تميل إلى تناول الأكل بشراهة، مفتاح كسر هذا النمط هو القيام بأنشطة مثل الرسم أو الرقص أو الطهي، ويمكن أن يدعم ذلك أهداف فقدان الوزن على المدى الطويل.

الدعم

إن الدعم الذي تحتاجه المرأة مختلف تمامًا وتحتاج إليه أكثر بكثير مقارنة بالرجال، تفشل معظم جهود النساء من قبل أفراد أسرهن أو غيرهم من الأشخاص المهمين بمجرد اقتراح طلب وجبة طعام من الخارج؛ عدم إدراك مدى أهمية الخطوات الصغيرة نحو تحقيق الوزن المطلوب، إن الاعتراف بجهودهم وتشجيعهم على نجاحاتهم هو ما يساعد النساء على مواصلة رحلتهم لفقدان الوزن بثبات.

الاقتراب من الرقم المثالي على الميزان

يميل الرجال أكثر إلى الاقتراب من الرقم المثالي على مقياس الوزن كجزء من البيانات؛ في حين تميل النساء إلى ربط الكثير بهذا الرقم، تؤدي الزيادة الطفيفة أو عدم الانخفاض أو التقلبات الكثيرة إلى الغضب والإحباط وأحيانًا الاكتئاب لدى النساء مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الدافع.

ومع ذلك، هذا غير صحي وفي بعض الأحيان قد لا تنعكس التغييرات على مقياس الوزن ولكن يمكن رؤيتها بالفعل في فقدان الكيلوجرامات، الاعتراف بما تشعر به أكثر أهمية بكثير من مظهرك.

الكل أو لا شيء

غالبًا ما يُلاحظ اتباع نهج متطرف تجاه فقدان الوزن عند النساء حيث يتخلون تمامًا عن بعض المواد الغذائية أو ينتهي بهم الأمر بعدم تناول الطعام على الإطلاق طوال اليوم إذا تناولن الوجبات السريعة في السابق.

يميل هذا النهج المتمثل في ممارسة كل شيء أو لا شيء إلى الإخلال بالتوازن المطلوب لتطوير أسلوب حياة صحي ومتوازن وهو أمر ضروري للحفاظ على وزن صحي.