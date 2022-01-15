للعين والمخ والجسم.. فوائد مذهلة لتناول السمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

الأسماك من بين أكثر الأطعمة صحة في الحياة، فهي مُحملة بالعناصر الغذائية الهامة، مثل البروتين وفيتامين د.

وتعتبر أيضًا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر مهمة للغاية لجسمك وعقلك.

وفيما يلي نعرض لكم الفوائد الصحية لتناول الأسماك التي تدعمها الأبحاث، وذلك نقلاً عن موقع "healtline".

- يمنع أمراض القلب

نظرًا لعدم وجود الدهون المشبعة في الأسماك، يوصى به بشدة لصحة قلبك، ويعد الكوليسترول، أحد أكبر أعداء صحة القلب، ولكن يظل بعيدًا إذا كنت تتناول الأسماك بانتظام، بدلاً من مصادر البروتين الأخرى، مثل الدجاج ولحم الضأن، ويعتبر تضمينه في نظامك الغذائي أفضل شيء يمكنك القيام به للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- أفضل مصدر للفيتامين د

تعتبر الأسماك مصدرًا طبيعيًا لفيتامين د، الذي يساعد جسمك على امتصاص جميع أنواع العناصر الغذائية الأخرى، للحفاظ على الصحة العامة.

- يحارب الاكتئاب

مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، وتساعدك جميع مكوناته هذه في الحفاظ على مشاكل الصحة العقلية، ويعتبر مضاد طبيعي للاكتئاب ويعمل على محاربة تقلب المزاج، لذا، فإن تناول السمك يجعلك أكثر سعادة وصحة.

-يقوي جهاز المناعة

إذا كنت تتناول الأسماك بانتظام، فيمكنك تجنب مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتعتبر الأسماك مصدرًا واحدًا للعديد من العناصر الغذائية الحيوية التي تساعدك في الحفاظ على توازن صحي في جسمك، ومحاربة جميع أنواع الأمراض الرئيسية، وبالإضافة إلى ذلك يؤدي تناولها أيضاً إلى تحسين التمثيل الغذائي وجودة النوم وجودة البشرة والتركيز وتخفيف الالتهاب.

- يمنع مرض ألزهايمر

يرتبط تناول السمك بانخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، خصوصا الذين يأكلونه بانتظام، وذلك بفضل احتوائه على المزيد من المادة الرمادية في مراكز الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.

- يساعد في منع الربو عند الأطفال

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتناولون المزيد من الأسماك يكونون أقل عرضة للإصابة بالربو.

-يحمي رؤيتك في الشيخوخة

الذين يأكلون المزيد من الأسماك لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بـ AMD، وهو سبب رئيسي لضعف الرؤية والإصابة بالمياه البيضاء على العين.