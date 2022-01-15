أبراج النساء العصبية وكيفية تهدئتها.. الحمل تحتاج صرامة والثور تكفيها «كلمة حلوة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العصبية من الصفات الصعبة التي تزعج المحيطين بصاحبها، خاصةً إذا حدثت بين المرتبطين، لذا يجب على أحد الطرفين تهدئة أعصاب الآخر.

عبير فؤاد خبيرة الأبراج شرحت لـ«هن»، أكثر الأبراج العصبية من النساء، وكيف يمكن للرجل تهدئتها لتجاوز الأمر.

برج الحمل

امرأة برج الحمل عصبية جدا، لأن معتدة بنفسها وبآرائها وسريعة الغضب عندما تجد من يعارضها لأنها ليس لديها صبر، وهو الأمر الذي يجعل عصبيتها تشتعل سريعا لأي معارض لرأيها أو وجود عقبات.

تحتاج امرأة برج الحمل إلى شخص قوي، يتعامل بصرامة وحزم وقت الانفعال حتى تبدأ في تحكيم عقلها ولا تتمادى في العصبية.

برج القوس

امرأة القوس عصبية جدا، عندما لا يعطيها الطرف الآخر فرصة للسيطرة لأنها مسيطرة بشكل كبير وطموحة، فعندما يقف أي شخص في طريقها تكون عصبية ووصفتها عبير بأنها «ملهاش كبير».

القوة والعصبية أمام صاحبة برج القوس لا تأتي بنتيجة، لكن التهديد هو الحل لأنها تخاف أن يحدث ضرر لها أو أي إهانة أمام أي شخص.

برج الثور

امرأة برج الثور عصبية وغالبا تكون ناتجة من الغيرة أو محاولة أي شخص أمامها أن يفرض عليها أي شيء لا ترغب فيه كما أنها لا تحب التغيير أو المفاجآت وتنفعل من ذلك ولا تشعر بالأمان.

يمكن تهدئة امرأة برج الثور من خلال الكلام «الحلو»، بحسب وصف خبيرة الأبراج.

برج السرطان

امرأة برج السرطان تكون عصبية بعد وقت، كونها تتميز بالصبر وتحب السلام ولكن عندما تفقد أعصابها تحدث ثورة عارمة وفقا لوصف عبير.

امرأة برج السرطان مثل برج الثور، يمكن تهدئتها من خلال الكلام «الحلو».

برج الميزان

امرأة برج الميزان من الممكن أن تكون في حالة عصبية كل 5 سنوات مرة، بحسب قول خبيرة الأبراج، ولكن وقت العصبية لا أحد يتخيلها، إذ تنطبق عليها مقولة: «اتق شر الحليم إذا غضب».

الاعتذار هو الحل المناسب لتهدئة امرأة برج الميزان، فهي تستطيع أن تسامح أي شخص في حال عمل على الاعتذار لها.

برج العقرب

امرأة برج العقرب تستطيع أحيانا إخفاء حالة العصبية لأن في هذا الوقت تكون بتخطط، وتكون عصبية عندنا يتعدى أي شخص على مصالحها أو هدوئها.

يمكن تهدئة امرأة برج العقرب عند احترام حقوقها.