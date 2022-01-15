9 حيل تساعدك على التحكم في جسدك.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر التحكم في جسدك من أهم المهارات التي تساعدك على زيادة وعيك، والتواصل العميق مع نفسك والعالم من حولك.

وهناك مجموعة من الطرق الفعالة التي يمكنك بها التحكم في جسدك وفق ما جاء في موقع "برايت سايد".

- التخلص من النعاس:

إذا شعرت بالنعاس يومًا ما، احبس أنفاسك لأطول فترة ممكنة ثم تنفس ببطء، تزيد هذه الطريقة من معدل ضربات قلبك ويوقظك.

- وقف الغثيان:

إذا شعرت بالغثيان، اضغط على النقطة الموجودة على الجانب الداخلي من يدك والتي تبعد مسافة 1 سم تقريبًا عن راحة يديك.

- التحكم في الضحك:

في بعض الأحيان لا يمكنك التحكم في ضحكتك، ما عليك القيام به هو قرص نفسك أو عض لسانك قليلاً.

- تخفيف الحموضة المعوية:

تشعر أحيانًا بالحموضة المعوية لأنك تنام على جانبك الأيمن، لذا حاول أن تنام على جانبك الأيسر، فهذا سيخفف من حرقة المعدة أثناء الليل.

- تحسين الحالة المزاجية:

إذا كنت في حالة مزاجية سيئة، ضع قلمًا بين أسنانك، ستساعد هذه الطريقة على تنشيط عضلات الابتسامة التي تخدع عقلك وتحسن الحالة المزاجية.

- وقف الشخير:

من أسباب الشخير هو النوم على ظهرك، لذلك، حاول أن تنام على جانبك، فهذا سيحسن تنفسك.

- التخلص من حب الشباب:

لمنع ظهور حب الشباب، اغسلي وجهك بالماء البارد في نهاية الاستحمام، لأن الماء البارد له تأثير قابض يمنع البكتيريا والأوساخ من دخول الجلد.

- تخفيف الحكة من لدغات البعوض:

يمكنك وضع مضاد التعرق على اللدغات، وذلك لتخفيف الحكة الشديدة.

- الوقاية من الدوار:

ضع إصبع السبابة داخل أذنيك، واسحبه بحذر إلى أعلى ثم للأمام ثم للأسفل، سيساعدك هذا على تنظيم الضغط داخل الجمجمة.