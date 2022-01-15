توقعات الأبراج وحظك اليوم 15-1: تحذيرات لهؤلاء.. وضياع فرصة من هذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope
برج الحمل
عاطفياً برج الحمل : تحتاج إلى السفر أو الخروج، والهروب من التفكير في مستقبلك مع شريكك.
مهنياً: استغل أوقات فراغك في الاستفادة من مواهبك المتعددة.
مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.
برج الثور
عاطفياً برج الثور : اختلافك في الرأي مع شريك حياتك، يجعلك تشعر بأن العلاقة تتغير للأسوأ.
مهنياً: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل.
مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية هذه الفترة، لديك فرصة للسفر لاكتشاف أماكن جديدة.
برج الجوزاء
عاطفياً برج الجوزاء : تلتقي بصديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ فترة.
مهنيًا : حاول تحسين سلوكك مع من حولك، فبعضهم يتخذك قدوة
مالياً : التكاسل عن عمل مهامك، قد يضعك في صراعات مالية أنت في غنى عنها.
برج السرطان
عاطفياً برج السرطان : ترغب في إدخال بعض التغييرات في أمور حياتك، لتحسين وضعك العاطفي.
مهنياً: تحتاج إلى فترة من الراحة والاسترخاء، وإعادة التفكير في أهدافك وطموحاتك.
مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.
برج الأسد
عاطفياً برج الأسد : ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة معه.
مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.
مالياً: تواجه تقلبات هذه الفترة كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك.
برج العذراء
عاطفياً برج العذراء : طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك، عبر عن مشاعرك ولا تتردد.
مهنيًا : أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.
مالياً : كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجه.
برج الميزان
عاطفياً برج الميزان : تتعرض لبعض المواقف مع شريكك تجعلك تشعر بالعصبية، ولكن تحلى بالهدوء لتجنب الوقوع في المشاكل.
مهنياً: حاول إنجاز كافة مهام عملك المطلوبة منك في أسرع وقت، لإثبات ذاتك في مكان عملك.
مالياً: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.
برج العقرب
عاطفياً برج العقرب : تحضر مناسبة اجتماعية هامة مع شريكك، كن على استعداد لها وتقبل جميع الآراء المختلفة عنك.
مهنياً: تمهل صحتك وجسدك كثيرا بسبب عملك، لذا من الأفضل إجراء الفحص الطبي حتى تشعر بالطمأنينة.
مالياً: تشعر بضائقة مالية أنت وأفراد أسرتك، حاول التفكير بهدوء لحل هذه الأزمة.
برج القوس
عاطفياً برج القوس : تقضي يومًا ممتعا مع شريك حياتك تسترجع فيه الذكريات الجميلة بعيدًا عن الروتين اليومي.
مهنيًا: تشعر بحالة من التوتر وتغير في حالتك النفسية، لذا حاول تجنب اتخاذ أي قرارات مهمة.
مالياً : تقدم ملحوظ في وظيفتك وثناء كبير من رؤسائك في العمل، وهذا سيزيد من حالتك المادية.
برج الجدي
عاطفياً برج الجدي : ستضيع فرصة انتظرتها منذ وقت طويل، لعدم أخذك الأمور على محمل الجد.
مهنياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.
مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.
برج الدلو
عاطفياً برج الدلو : تقضي لحظات سعيدة مع شريك حياتك وتتلقى هدية منه.
مهنياً: لا تجعل الضغوطات المحيطة بك تسيطر على علاقتك ونشاطك وشغفك في عملك.
مالياً: لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
برج الحوت
عاطفياً برج الحوت : احذر التحدث مع أصدقائك على شريك حياتك، تجنبا للحسد.
مهنيًا: احذر من النزاعات في مجال عملك، للتغلب على الصعوبات.
مالياً: لا تتوقف عن العمل حتى تنتهي من مشروعك الخاص الذي بدأت فيه.