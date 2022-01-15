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توقعات الأبراج وحظك اليوم 15-1: تحذيرات لهؤلاء.. وضياع فرصة من هذا البرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : تحتاج إلى السفر أو الخروج، والهروب من التفكير في مستقبلك مع شريكك.

مهنياً: استغل أوقات فراغك في الاستفادة من مواهبك المتعددة.

مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

برج الثور

عاطفياً برج الثور : اختلافك في الرأي مع شريك حياتك، يجعلك تشعر بأن العلاقة تتغير للأسوأ.

مهنياً: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل.

مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية هذه الفترة، لديك فرصة للسفر لاكتشاف أماكن جديدة.

برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : تلتقي بصديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ فترة.

مهنيًا : حاول تحسين سلوكك مع من حولك، فبعضهم يتخذك قدوة

مالياً : التكاسل عن عمل مهامك، قد يضعك في صراعات مالية أنت في غنى عنها.

برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : ترغب في إدخال بعض التغييرات في أمور حياتك، لتحسين وضعك العاطفي.

مهنياً: تحتاج إلى فترة من الراحة والاسترخاء، وإعادة التفكير في أهدافك وطموحاتك.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة معه.

مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مالياً: تواجه تقلبات هذه الفترة كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك.

برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك، عبر عن مشاعرك ولا تتردد.

مهنيًا : أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.

مالياً : كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : تتعرض لبعض المواقف مع شريكك تجعلك تشعر بالعصبية، ولكن تحلى بالهدوء لتجنب الوقوع في المشاكل.

مهنياً: حاول إنجاز كافة مهام عملك المطلوبة منك في أسرع وقت، لإثبات ذاتك في مكان عملك.

مالياً: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.

برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : تحضر مناسبة اجتماعية هامة مع شريكك، كن على استعداد لها وتقبل جميع الآراء المختلفة عنك.

مهنياً: تمهل صحتك وجسدك كثيرا بسبب عملك، لذا من الأفضل إجراء الفحص الطبي حتى تشعر بالطمأنينة.

مالياً: تشعر بضائقة مالية أنت وأفراد أسرتك، حاول التفكير بهدوء لحل هذه الأزمة.

برج القوس

عاطفياً برج القوس : تقضي يومًا ممتعا مع شريك حياتك تسترجع فيه الذكريات الجميلة بعيدًا عن الروتين اليومي.

مهنيًا: تشعر بحالة من التوتر وتغير في حالتك النفسية، لذا حاول تجنب اتخاذ أي قرارات مهمة.

مالياً : تقدم ملحوظ في وظيفتك وثناء كبير من رؤسائك في العمل، وهذا سيزيد من حالتك المادية.

برج الجدي

عاطفياً برج الجدي : ستضيع فرصة انتظرتها منذ وقت طويل، لعدم أخذك الأمور على محمل الجد.

مهنياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : تقضي لحظات سعيدة مع شريك حياتك وتتلقى هدية منه.

مهنياً: لا تجعل الضغوطات المحيطة بك تسيطر على علاقتك ونشاطك وشغفك في عملك.

مالياً: لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : احذر التحدث مع أصدقائك على شريك حياتك، تجنبا للحسد.

مهنيًا: احذر من النزاعات في مجال عملك، للتغلب على الصعوبات.

مالياً: لا تتوقف عن العمل حتى تنتهي من مشروعك الخاص الذي بدأت فيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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