بعيدا عن المظهر.. صحيا: لا ترتدي نفس الملابس لمدة يومين متتاليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور جمال

كثير منا يقوم بارتداء نفس الملابس يومين متاليين، ولا ندري مدى خطورة هذا الأمر على صحتنا، ما قد يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات الصحية للإنسان، مثل ضعف جهاز المناعة، وتفاقم أعراض الحساسية.

وفي السطور التالية نعرض أبرز الأسباب التي تمنعك من النوم في ملابس تم ارتدائها أكثر من يومين، وذلك وفقا لموقع "Brightside".

- ضعف الجهاز المناعي

يؤدي ارتداء نفس ملابس النوم ليلة بعد أخرى، إلى ضعف قدرة جهاز المناعة، وبالتالي عدم القدرة على مقاومة الميكروبات ومشاكل الجهاز التنفسي.

- انتقال الميكروبات إلى بقية الملابس

عندما تضع الملابس في الغسالة، تنتقل البكتيريا الموجودة عليها إلى جميع القطع الأخرى، وإذا كنت ترتديها لمدة أسبوعين متتاليين، فلن يتمكن الغسيل من التخلص من معظم الميكروبات وسيتم نقلها إلى الأخرى التي تتلامس مع الجلد.

-يؤثر على نومك

تمنحك ملاءات السرير النظيفة شعورًا بالاسترخاء، فإن النوم بملابس نوم نظيفة يجعلك تشعر بالانتعاش، ويؤدي الذهاب إلى السرير مرتديًا ملابس النوم المليئة بالعرق إلى إبقائك مستيقظًا في الليل، بالإضافة إلى الشعور بالحكة.

- فرط الحساسية

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الغبار أو من اضطرابات تنفسية أخرى، فقد يتسبب النوم بملابس ارتديتها من قبل في أضرار جسيمة، حيث أن عث الغبار ينجذب إلى ملابسك ومرتبة السرير، ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، لذلك من الأفضل تغيير ملابسك كل ليلة.

- ظهور حب الشباب على البشرة

عندما لا تغير ملابس نومك، تتراكم البكتيريا وخلايا الجلد الميتة على القماش، لذا في الليل، تنتشر البكتريا على المسام، وذلك يتسبب في انسدادها وظهور حبوب البشرة.

- الرائحة الكريهة للجسم

تمتص ملابس النوم العرق، ما قد يخلق بيئة مثالية لنمو لبكتيريا، حيث إنها تزدهر في الأماكن الرطبة والمظلمة، وتنتج روائح كريهه منك، ما يتسبب في إصابتك بفرط التعرق.