نصائح مهمة لوضع المكياج مع العدسات اللاصقة.. تجنبي استخدام البودرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العدسات اللاصقة أصبحت ضمن الروتين اليومي للفتيات كالمكياج تماما، فهي تجعل العينين تبدوان أكثر جمالا وجاذبية، ومنهن من تضطر لارتدائها بسبب ضعف النظر، وليس من باب التجمل، ويستعرض «هن» خلال التقرير التالي طريقة وضع المكياج أثناء ارتداء العدسات حفاظا على سلامة العينين، وفقا للموقع الطبي الأمريكي المختص بالعيون «allaboutvision».

وضع العدسات قبل المكياج

دائما ينصح خبراء التجميل والعناية، بوضع العدسات اللاصقة قبل المكياج، وغسل اليدين جيدا قبل ذلك حتى لا تنتقل أيا من البكتيريا والجراثيم أو الزيوت للعينين.

استخدام مكياج ضد الحساسية

يفضل استخدام مساحيق تجميل ضد الحساسية، لأنها لا تؤثر على العين بالسلب، على عكس أنواع المكياج الأخرى.

استعمال المنتجات الكريمي

منتجات التجميل ذات القوام الكريمي احتمال دخولها للعينين قليل مقارنة بالبودرة التي قد تسبب تهيجا واحمرارا في العين، لذلك ينصح باختيار كريم أساس كريمي القوام.

نصائح وضع المكياج أثناء ارتداء العدسات اللاصقة

غلق العينين

إذا كنت تفضلين وضع منتجات بودرة، يجب عليك إغلاق عينيك عن وضعها منعا من تناثرها داخل العينين، والتي تؤدي لالتهابها.

الكحل

طريقة وضع الكحل أثناء ارتداء العدسات اللاصقة مختلفة تماما عن المعتاد، فيفضل وضعه على الرموش فقط، وتجنب وضعه داخل العينين.

إزالة المكياج

قبل إزالة المكياج عليكِ غسل يديك جيدا، ثم قومي بإزالة العدسات اللاصقة، واحرصي على وضعها في علبتها حتى لا تتعرض للبكتيريا والجراثيم، ثم استخدمي مزيل مكياج خاص بالعيون.

تغيير مكياج العيون

ينصح خبراء التجميل والعناية بالبشرة، بتغيير المكياج الخاص بالعينين كل 3 أشهر، لأنه مع الوقت تتسلل البكتيريا لمنتجات التجميل وبالتالي تدخل للعين، التي من الممكن أن تسبب التهابها خاصة أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.