اختفاء الأشياء ثم عودتها فجأة.. هل تعرضت لإحدى هذه الظواهر الغريبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

دائما ما نلاحظ حدوث ظواهر غريبة لنا، لعل أبرزها اختفاء غرض ما بشكل مفاجئ وغريب، ويبذل الشخص كل جهده في البحث عنه وبعد وقت قصير أو ربما في اليوم التالي، يتفاجأ بالعثور عليه في نفس مكانه.

وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يكشف استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية، دكتور محمد الفايد، بعض الظواهر الغريبة التي تحدث لنا في حياتنا اليومية.

- ظاهرة الديجافو ( Deja Vu )

أحياناً يمر عليك موقف وتشعر أنك مررت به من قبل، على سبيل المثال تسافر إلى مكان لأول مرة في حياتك وتدخل مطعم مع أصدقائك وتجلس على طاولة تتناول الطعام وأثناء الحديث في موضوعٍ ما؛ تشعر فجأة دون مقدمات بأنك مررت بهذه اللحظة بكل ما فيها من قبل.

- ظاهرة ( dop ) ..

في هذه الظاهرة تختفي الأشياء من حولك ثم تعود فجأة في نفس المكان، دائما ما تلاحظ إختفاء شئ معين بشكل مفاجىء وغريب وتبذل كل جهدك في البحث عنه هنا وهناك، وبعد وقت قصير تتفاجأ بإيجاده في نفس المكان الذي كنت تبحث عنه من قبل.

- الجاثوم ( Incubus )

تشعر في يوم ما أثناء نومك أنك غير قادر على الحركة أو تشعر بهلاوس مخيفة، أو أنك مستيقظ دون قدرة على الحركة أو النطق.

- الحلم الواعي ( Lucid Dream )

في ظاهرة الحلم الواعي، تشعر وكأن حلمك واقع محسوس؛ بمعنى أنك تعرف أنك تحلم وبالتالي تتصرف بوعي مثلما تفعل في الحياة الطبيعية كأنك مستيقظا.