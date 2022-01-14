شقيقة كيم كارداشيان.. من هي أكثر نساء العالم متابعة على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أصبحت عارضة الأزياء والبلوجر كايلي جينير أول امرأة لديها أكبر عدد من المتابعين على إنستجرام، وبذلك تتخطى كل من سيلينا جوميز وآريانا جراندي.

وصل حساب كايلي جينر حتى صباح الخميس 301 مليون متابع، مما جعلها تحتل المركز الثاني بين المشاهير من الجنسين، بعد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو (389 مليونا)، علما أن المركز الأول هو للحساب الرسمي للشبكة الاجتماعية نفسها (460 مليونا).

كايلي جينير هي نجمةٌ تلفزيونيةٌ أمريكية وكاتبة وعارضة أزياء، جاءت شهرتها في البداية من كونها إحدى أفراد عائلة كاردشيان الشهيرة. وتتميز إطلالتها بالغرابة والجرأة من حيث الأزياء واعتماد ماكياج صارخ.

عملت كايلي كعارضة أزياء مع خط سيرز Crush Your Style في عام 2010، وفي عام 2015 أصدرت مجموعتها من وصلات تطويل الشعر Kylie Hair Kouture وبعد ذلك تحولت للوجه الإعلاني وشريك لعدد من شركات مستحضرات التجميل.

وتمتلك كايلي جينير خط مكياج خاص بالعيون يحمل اسمها kylie، وتروج لذلك بصور وفيديوهات على حسابها الرسمي على إنستجرام.

تتميز إطلالتها بالإعتماد على "المينوكروم" صيحة اللون الواحد، ويتسم المكياج الخاص بها بالغرابة والإعتماد على الألوان المختلفة والرسومات على الوجه والجسم، والأظافر الطويلة جدا مربعة الشكل.