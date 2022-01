هذا هو أفضل نظام غذائي لعقلك.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كنت تريد أن تكون في أفضل صحة في 2022، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدة عقلك على العمل بأفضل ما يمكن، وفي حين أن بعض العادات، مثل الإفراط في تناول الكحوليات أو الإفراط في الكافيين، تؤثر سلبًا على عقلك، فإن البعض الآخر، مثل ممارسة التمارين الرياضية الكافية والالتزام بجدول نوم صحي، يساعد في الحفاظ على عقلك قوياً.

ويمكن للأطعمة التي تتناولها أيضًا أن تحدث فرقًا حقيقيًا، لذا يقترح بحث جديد أن التمسك بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي يساعد في الحماية من التدهور المعرفي.

وفي دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، نظر الباحثون إلى مجموعة من أكثر من 900 بالغ يواجهون تدهورًا معرفيًا على مدى ثلاث سنوات تقريبًا، ووجد الباحثون أن الالتزام البحر الأبيض المتوسط الغذائي كان مرتبطًا بتدهور معرفي أبطأ بشكل ملحوظ.

وتضيف الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى الفوائد القوية لهذا النظام الغذائي على عقلك، ووجدت دراسة أجريت على أكثر من 500 من كبار السن نُشرت في أوائل عام 2021 من باحثين في جامعة إدنبرة أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يرتبط بمهارات تفكير أفضل في وقت لاحق من الحياة.

ووجدت دراسة أخرى في أوائل عام 2021 نُشرت في مجلة Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association ، والتي تابعت أكثر من 5000 مشارك أن اتباع نظام غذائي متوسطي صارم يمكن أن يبقي الدماغ أصغر بحوالي ست سنوات، لذا فيبدو أن فوائد النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على دماغك هي نتيجة متسقة وموحدة عبر مجموعات مختلفة من الأشخاص.

وتشمل ركائز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط تناول الدهون الأحادية غير المشبعة مثل المكسرات أو زيت الزيتون والحصول على الكثير من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية (المركبات المفيدة الموجودة في النباتات)؛ واستهلاك كميات معتدلة من الملح.

وتشمل الفوائد الإضافية للنظام الغذائي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وإطالة العمر، والمساعدة في الخصوبة.