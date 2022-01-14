معلومات عن ابنة الحضري بعد مشاجرتها بالشيخ زايد.. اتخطبت لـ كهربا شهر وبتحب الزمالك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت ابنة عصام الحضري وصديقاها، شابان كل منهما يستقل سيارته الخاصة، مشاجرة مع فرد أمن، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأت بمشادة كلامية قبل أن تتحول إلى لتشابك واعتداءات وتكسير سيارات.

وبدأت الأزمة عندما رفض حارس الأمن الخاص بالكومباوند، ركن السيارات الخاصة بـ ابنة عصام الحضري وصديقيها، ليتصاعد الأمر إلى هذا الحد، التي تواصل النيابة على إثرها تحقيقاتها عقب تبادل الاتهامات بين الطرفين.

ودومًا ما ارتبط اسم ابنة الحضري بالعديد من الأزمات والمواقف المثيرة للجدل، بدءً من عيد ميلادها الـ16، وحتى خطبتها بـ محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي اليابق وهاتاي سبورت التركي حاليا، وفسخ الخطبة قبل أن تعلن خطوبتها مجددًا العام الماضي.

من هي ابنة الحضري عصام الحضري؟

- تدعى شدوى عصام الحضري، وهي ابنة مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوُسطى.

- في العقد الثاني من عمرها.

- تصدرت محركات البحث على مواقع الإنترنت للمرة الأولى منذ خمس سنوات عقب احتفالها بعيد ميلادها الـ 16، بعدما احتفل بها الحضري داخل فيلته الخاصة.

- في 2017، أعلنت خطبتها على لاعب الأهلي المُعار، محمود كهربا، إلا أنها لم تستمر طويلًا، وكشفت حينها عن كواليس الخطبة، خلال حوارها في برنامج «معكم»،مع الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة أن والدتها أبلغتها بأن اللاعب تقدم لخطبتها، مضيفة: «أنا أصلا كنت معجبة بيه من زمان، وكنت بحب أشوفه وهو بيلعب، ولما قلت لماما إحنا نتكلم مع بعض ونعرف بعض، دي فرصة وجت ومحدش هيضيع فرصة زي دي».

شدوى: أنا زملكاوية متعصبة

- رفضت اللعب للنادي الأهلي بسبب تشجيعها نادي الزمالك، قائلة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «مش هلعب للنادي الأهلي، أنا زملكاوية متعصبة، ونفسي ألعب لنادي الزمالك، أنا ألعب في مركز المهاجم الصريح في أكاديمية الجامعة الأمريكية».

- انضمت منذ أكثر من عامين للفريق النسائي بوادي دجلة.

- تعرضت «شدوى» في 2019 لوعكة صحية، أسفرت عن إجراء عملية جراحية.

- في نهاية 2020، احتفلت بخطبتها في حفل صغير بمنزلها، إلا أنها أقامت حفلا كبيرا حضره نجوم الكرة والإعلام والسياسة في يونيو 2021.