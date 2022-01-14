طريقة عمل المكرونة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.. بالفستق والسي فود

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المكرونة من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، ويتناولونها في مختلف الأوقات وبأشكال متنوعة، والتي تعتبر من أساسيات الوجبات عند الفتيات، والتي يمكن إعدادها بأكثر من طريقة وفي أقل وقت ممكن.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل المكرونة في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير مكرونة بالفستق

مكرونة فيونكة مسلوقة

زبدة

فستق

سكر

نشا

لبن

فراولة

طريقة تحضير مكرونة بالفستق

- يخلط اللبن والسكر وزبدة الفستق والنشا ويقلب على النار حتى الغليان

- تضاف المكرونة والفستق المجروش ويقلب كل الخليط

- تغرف وتزين بالفراولة وتقدم.

مقادير مكرونة سي فود

مكرونة قلم مسلوقة

سي فود مشكل

كريمة

لبن

زبدة

دقيق

جبنة بارميزان مبشورة

ثوم

كمون

ليمون

شبت

ملح

فلفل

طريقة تحضير مكرونة سي فود

- يشوح الدقيق في الزبدة

- يضاف اللبن والكريمة والثوم والجبن والشبت ويقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام

- يمكن إضافة عصير الليمون

للسي فود

يسلق السي فود ثم تضاف له الزبدة ثم يصفى

- تغرق المكرونة مع الصوص والسىي فود

-تزين بشرائح الليمون وتقدم

مقادير مكرونة بولونيز

مكرونة سباجيتى مسلوقة

لحمة مفرومة

صوص طماطم

ملح

فلفل أسود

جزر مبشور

بصل مفروم

كرفس

بهارات

ثوم

جوزة الطيب

قرفة ناعمة

طريقة تحضير مكرونة بولونيز

- تشوح اللحمة المفرومة في الزيت أو الزبدة على النار

- تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود والثوم ويقلب كل الخليط

- يضاف الجزر والبصل والكرفس والثوم ويقلب كل الخليط على النار

- يضاف صوص الطماطم ويقلب كل الخليط على النار

- تقدم المكرونة المسلوقة مع خليط اللحمة المفرومة والصوص.

مقادير مكرونة بالبسطرمة

زيت زيتون

بصل

فلفل حار

بسطرمة

طماطم

مكرونة

جبن مبشور

لبن

ملح

فلفل

زيت زيتون

طريقة تحضير مكرونة بالبسطرمة

- اسلقي المكرونة في ماء وملح

- في طاسة ضعي زيت الزيتون والبصل والثوم واضيفي قطع البسطرمة

- قطعي الطماطم شرائح وكذلك الفلفل الحار واضيفيها

- ثم ضيفي المكرونة المسلوقة

- ضعي قليل من الزعتر وقليل من اللبن والجبن المبشور

- قدميها ساخنة