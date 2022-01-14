احترس من أصحاب هذه الأبراج.. «كلامهم دبش وهيضايقوك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يتسم البعض بصفات قد تجعل المحيطين بهم يشعرون بالضيق أو الأذى النفسي، بسبب ما يبدر منهم من سلوكيات أو كلمات جارحة، ولذلك شرحت عبير فؤاد خبيرة الأبراج لـ«هن»، أكثر الأبراج الذين قد يتسبب المنتمون إليها في مضايقة غيرهم سواء بالنقد أو السخرية وغيرهما.

أشد الأبراج ضررا لغيرهم

القوس

يعتبر أصحاب برج القوس من الشخصيات التلقائية أي يمتلكون صراحة كبيرة، قد تكون مؤذية للمحيطين بهم وربما يكون ذلك دون قصد لأنهم يرون في الصراحة شجاعة، وأن قول الحقيقة ضروي حتى وأن كانت قاتلة، بحسب وصف «عبير».

العذراء

أصحاب برج العذراء محبون للنقد السلبي والذي وصفته عبير بـ«الناقد القاتل»، فعندما يرون أي عيب يبوحون به للطرف الآخر، رغم نيتهم في إصلاح شأن الآخرين، إلا أن طريقتهم السلبية تؤذي الآخرين.

السرطان

يتفوه المنتمون لبرج السرطان بكلام «دبش» بحسب تعبير خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عندما يوجهون نقدهم للطرف الآخر.

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء من المعروف عنهم روح السخرية بحسب وصف خبيرة الأبراج، لذلك أحيانا يستخدمون الضحك في السخرية من المحيطين بهم، وأحيانا يكون لديهم بعض من التنمر ولكن بقصد الضحك إلا أن ذلك يجرح الطرف الآخر.

الحمل

يتسم صاحب برج الحمل بالتلقائية، إلا أنه يتفوه بكلام غير مسؤول من الممكن أن يجرح من أمامه وعندما يوجه الآخرون اللوم له، يكون رده بأنه لم يقل ذلك، وهو ما يعتقده بالفعل لأنه لا يركز فيما يقوله، بحسب شرح خبيرة الأبراج.