الامارات | باحثون يحذرون: معجون الأسنان قد يكون خطراً قاتلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحذرون: معجون الأسنان قد يكون خطراً قاتلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف فريق دولي من الباحثين في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل أن مادة التريكلوسان، الموجودة في معجون الأسنان والأطعمة الأخرى، يمكن أن يسبب التهاباً معوياً خطيراً، فعندما يدخل التريكلوسان إلى الجهاز الهضمي، فإنه يؤثر على البكتيريا المعوية بحيث تبدأ بعض الميكروبات في التأثير الضار، ما يساهم في العمليات الالتهابية، بحسب ما ذكرت مجلة «Nature Communications» العلمية.

هذا يرجع إلى حقيقة أن البكتيريا تفرز أنزيمات، مثل بيتا جلوكورونيداز، تتفاعل مع التريكلوسان، لتصبح مسببة للأمراض في الأمعاء.

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