الامارات | إعلامي مصري يستنجد بالسيسي بعد تهديد بالقتل من قريب لمرتضى منصور .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري يستنجد بالسيسي بعد تهديد بالقتل من قريب لمرتضى منصور .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإعلامي الرياضي المصري أبو المعاطي زكي عن تعرضه للتهديد بالقتل من قبل أحد أقارب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك على حد قوله.

وقال في بث مباشر عبر صفحته على "يوتيوب"، إنه أثناء ذهابه للمحكمة الاقتصادية في جلسة له يوم 11 يناير الجاري تصادف وجود أحد التابعين وأقارب للمستشار مرتضى منصور والذي هدده وقال له نصا على حد قوله "لو ماتحبستش هتتقتل يا أبو المعاطي".

وحمل أبو المعاطي زكي في البث المباشر، المستشار مرتضى منصور وابن شقيقته المسؤولية في حالة حدوث أي ضرر له ولأسرته بعد التهديدات التي تلقاها.

واستنجد أبو المعاطي زكي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من التهديدات التي يواجهها.

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