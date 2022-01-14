الامارات | حقيقة "تحريم شرب القهوة على النساء"

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة "تحريم شرب القهوة على النساء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في سياق المنشورات التي تظهر ساخرة أول الأمر على مواقع التواصل ثم تنتشر بين الكثيرين على محمل الجدّ، تداولت صفحات وحسابات تغريدة منسوبة لمن قيل إنه رجل دين مسلم يحرّم على النساء شرب القهوة في المقاهي.

لكن هذه "التغريدة" منشورة في الأصل على حساب ساخر.

تحمل المنشورات صورة يبدو أنها مأخوذة من الشاشة من حساب تويتر لتغريدة جاء فيها "والله لن تشربي من أنهار الجنّة وأنت تشربين قهوتك أمام الرجال في المقهى".

ومع أن التغريدة تحتوي على عناصر تبعث على الشك بجدّيتها، ولا سيّما الأخطاء النحويّة والإملائيّة فيها، إلا أن مستخدمين كثيرين أعادوا نشرها أو تعاملوا معها على أنها جادّة.

في السنوات الماضية، وبالتزامن مع ارتفاع حدّة الخطاب الديني المتشدّد وشيوع فتاوى غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية، ظهرت حسابات وصفحات هزلية تحمل أسماء رجال دين وهميين، أطلقت "فتاوى" تهكّمية. لكن بعض هذه المنشورات سبب التباساً لدى كثير من المستخدمين، فأعادوا نشرها على محمل الجدّ.

ومن هذه الحسابات الساخرة الحساب الذي نشر هذه التغريدة المتداولة عن النساء وشرب القهوة.

ويحمل الحساب صورة معدّلة عن صورة رجل دين سعودي، وكلّ المنشورات فيه ساخرة.

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