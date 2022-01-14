بالمياه وباللسان.. طرق اكتشاف المجوهرات المقلدة والذهب أو الفضة الفالصو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة جلمي

في الآونة الأخيرة، بدأت المجوهرات المقلدة في الانتشار مع بعض القطع التي تبدو جيدة مثل الحقيقية.

هناك بعض الأشياء التي يجب أن يكون الجميع على دراية بها من أجل اكتشاف عناصر المجوهرات الحقيقية من تلك المقلدة، وفقا لـ"brightside".

اختبار النار للماس

هناك طريقة مستخدمة لتحديد ما إذا كانت حقيقية أم لا، استخدم ولاعة وصوب النار على الماسة لنحو 30 إلى 40 ثانية قبل إسقاطها في الماء البارد، إذا بقيت كما هي، فهي حقيقية، ولكن إذا تحطمت، فمن المحتمل أنه مزيف.

زفير نفث من الهواء على الماس

هناك طريقة أخرى وهي إخراج نفخة من الهواء، استنشق الهواء الساخن على الماس بنفس الطريقة التي تنفث بها تعفير مرآة الحمام.

سيتشكل ضباب خفيف على سطح الماس، وإذا اختفى الضباب على الفور، فإن الماس حقيقي، أما إذا استغرق الضباب وقتًا أطول ليختفي ، فمن المحتمل أن نكون مقلدة.

ضع الماس العقيق تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

عند وضع ماسة حقيقية تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، يجب أن ترى توهجًا أزرق اللون، وعند وضع العقيق الحقيقي تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، ستلاحظ أن الحجر يميل إلى التوهج.

خذ جسمًا معدنيًا وحاول خدش سطح اليشم.

اليشم حجر يستخدم غالبًا في الثقافة الصينية، وهو جذاب للغاية وجميل. ولكن نظرًا لارتفاع الطلب، يمكنك بسهولة العثور على المقلدة منه.

شيء واحد يجب معرفته هو أن النوع الحقيقي صعب جدًا ولا يخدش بسهولة. للتأكد من أنه حقيقي، خذ شيئًا معدنيًا وحاول عمل بعض الخدوش على سطح اليشم. إذا رأيت علامات عليها، فهذا يعني أنه مزيفا.

ضع الذهب / الماس في كوب من الماء

خذ كوبًا من الماء وضع قطعة الماس أو الذهب فيه، إذا كان غير مزيف، فسوف يهبط إلى القاع، ولكن إذا كان عائمًا، فهذا يعني أنه الذهب أو الماس مُقلد.

أيضًا، إذا رأيت بعض الصدأ على القطعة الذهبية الخاصة بك قد تشكلت بسبب اختبار الماء، فأنت لديك قطعة مزيفة في يديك.

ابحث عن ختم به 925 أو 900 أو 800 على الفضة

عندما يكون لديك قطعة فضة في يديك، يجب أن تبحث عن علامات أو ختم عليه.

وفقًا للخبراء، فإن البائعين الدوليين للفضة سيختمونها على أنها 925 أو 900 أو 800.

تشير هذه الأرقام إلى مستوى نقاء الفضة، وتبلغ درجة نقاء الفضة الإسترليني 92.5٪ أو أعلى.

استخدم مغناطيس قوي لجذب الذهب أو الفضة

الذهب والفضة ليسا ممغنطتين، لكن المعادن الأخرى كذلك، لمعرفة ما إذا كانت حقيقية، تحقق مما إذا كان العنصر ينجذب إلى المغناطيس الثقيل.

إذا تحركت، فهي ليست مصنوعة من الذهب الخالص، أو من المحتمل أنها مصنوعة من شيء آخر غير الفضة.

شم الفضة

إذا كان لديك عنصر فضي أمامك، فحاول شمه أولاً، ما يجب أن تعرفه هو أن الفضة عديمة الرائحة لذلك ليس من المفترض أن تكتشف رائحة ملحوظة.

أي رائحة للكبريت أو معادن أخرى تدل على أن العنصر ليس مصنوعًا من الفضة النقية.

خذ لؤلؤة وافركها برفق على أسنانك

اللآلئ الحقيقية مصنوعة من عيوب، لذا فإن العقد المصنوع من اللآلئ المزيفة سيكون له لآلئ بأحجام مختلفة وغير مثالية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا أخذت لؤلؤة مقلدة وفركتها على أسنانك، ستشعر بالنعومة، كما لو كنت تفرك البلاستيك أو الزجاج.

صب قطرات خل على الذهب

يمكنك صب بضع قطرات من الخل على الذهب والانتظار، إذا غيرت القطرات لون الذهب، فهذا يعني أنه ملقدا.

ولكن إذا كان سليمًا ولامعًا أكثر، يكون العنصر حقيقيًا لأن الذهب لا يتأثر بالخل.

افحص الكريستال الداخل

يعتبر الجمشت من أشهر البلورات، وهو معروف على نطاق واسع بين الجواهريين وعشاق الكريستال.

إذا نظرت إلى أحدهما وترغب في فحصه، فتحقق مما إذا كان هناك أي تغير في اللون، مثل الأخطاء الحادة أو البقع بالداخل. إذا كان الأمر كذلك، فإن البلورة التي لديك مزيفة.