أسباب غير متوقعة لتسارع دقات القلب وطرق تجنبها.. «بلاش توتر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أقل وأبسط الأمور تؤثر على صحة وسلامة القلب، ويُترجم ذلك من خلال الدقات المتسارعة، وفي كثير من الأحيان تشير للعديد من الأمراض الخفية التي تنذر بالخطر، والمعدل الطبيعي لضربات القلب للشخص السليم من 60 إلى 100 نبضة خلال الدقيقة الواحدة، لكن الزيادة عن ذلك فهي إشارة على وجود خلل، ويستعرض «هن» الأسباب المؤدية للمشكلة خلال التقرير التالي وفقا للموقع الطبي الأمريكي «chemocare».

أسباب تسارع ضربات القلب

فقر الدم

الإكثار من شرب الكافيين بالإضافة للمشروبات الكحولية

وجود خلل واضطرابات في الغدة الدرقية

الأدوية التي تساعد على كبح الشهية

أعراض اضطراب القلب

الشعور بخفقان متزايد وألم ناحية الصدر والقلب، بالإضافة لشعور بضيق التنفس في أثناء القيام بأقل مجهود أو حتى خلال الراحة.

من جانبه، يقول الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «دقات القلب السريعة بتحصل نتيجة عوامل كتير زي مثلا نقص الهيموجلوبين "الأنيميا"، أو نتيجة التوتر، ونشاط الغدة الدرقية أكثر من الطبيعي، بالإضافة عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم والكالسيوم في الدم».

من الأسباب التي قد تبدو غريبة أن مرض السكري يؤدي لخفقان القلب بشكل سريع ومتزايد، كما أن انخفاض السوائل في الدم ضمن الأسباب القوية، ويؤكد «شعبان» أن الخلل الوراثي في كهرباء القلب الذي يولد به الشخص لها تأثير واضح لحدوث اضطرابات في دقات القلب.

التصرف الصحيح عند الشعور بدقات متسارعة

من النصائح التي يؤكدها عميد معهد القلب السابق، تجنب الشعور بالتوتر والقلق والعمل على الاسترخاء، والتوقف عن التدخين والابتعاد عن مجالسة الأشخاص المدخنين، لأن التدخين السلبي أضراره غير متوقعة.

أيضا ينصح بالإكثار من شرب السوائل والتقليل من الأملاح أو الاعتدال في تناولها، والحذر من تناول الأدوية دون استشارة طبيب، حتى لا يزداد الأمر سوءا، وفي حالة تدهور الوضع ينصح بزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، لعمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة.