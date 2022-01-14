مفاجآت جديدة في قضية «أمينة الإيطالية»: استدعاء الابن الأكبر للشهادة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة شهدتها قصة السيدة الإيطالية المعروفة باسم «أمينة»، المتزوجة من مصري يُدعى محمد جمال، والتي كانت حديث رواد السوشيال ميديا، بعدما قررت الهروب بأطفالها أثناء وجودهما في إيطاليا، وسط استغاثات من الأطفال، خاصة الابن الأكبر «كريم» بسوء المعاملة من جدته التي تحبسه هو وأشقائه في منطقة نائية بعيدا عن والده، والتي أقرتها المحكمة لاستدعائه للإدلاء بشهادته في تلك القضية.

مترجم عربي واختبار نفسي لـ«كريم» للإدلاء بشهادته

وخلال بث مباشر أجرته «الوطن» مع الزوج محمد جمال من روما، تحدث عن آخر التطورات التي حدثت في قضيته التي أثارت الرأي العام، خلال الأسابيع الماضية، إذ ذكر أن الابن الكبير «كريم» استدعته المحكمة في روما، للإدلاء بشهادته في واقعة الخطف من جدته ووالدته فضلا عن هروبها من المنزل في العاصمة الإيطالية روما، بالإضافة إلى وجود مترجم لغة عربية وإجراء اختبار نفسي وذهني للطفل، إذ قال: «جالي تليفون من الشرطة، علشان ابني كريم يروح يدلي بأقواله ولما روحت قالولي الموضوع كبير، واتعملتله لجنة خاصة في المحكمة نفسها، مكونة من مترجمين عربي وإثبات قدراته العقلية».

مبلغ مالي وراء هروب الإيطالية أمينة

وفيما يخص سبب هروب الإيطالية «أمينة»، بسبب 2200 يورو، قال: «القصة حقيقية، ولكن تصحيح للمعلومة ما يعادل 50 ألف جنيه مصري، وهناك أسباب تانية هي والدتها وكسب أموال بحكم حوزتها الأطفال، فضلا عن رغبة والدتها في أن ننفصل، هي في رعب من الحكومة بسبب المشكلة اللي بينا».

وظهر الابن الأكبر «كريم» ليروي تفاصيل استدعاء المحكمة له، قائلا: «لسة مقعدناش مع محامي، مكنتش بتعامل حلو من والدتي ولا جدتي ومكانوش بيرضوا يخلوني أكلم بابا، بقعد في المحل مع والدي ومع عمي، وهيظبط مع محامي يفهمني أصول القانون في إيطاليا».